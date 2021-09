Sergio Ramos entra en la etapa final de su recuperación para, finalmente, tener su regreso a los campos de juego. En PSG no quieren apurarlo, pero todo hace indicar que su debut está cerca.

De todos los refuerzos que ha tenido Paris Saint-Germain en el último verano, Sergio Ramos es el único que no ha debutado. La condición física del español ha sido la gran incertidumbre en este comienzo de temporada y lo que ha impedido verlo ya en el Parque de los Príncipes. Pero, hay buenas noticias respecto a lo que podría ser finalmente su presentación en las canchas.

El año futbolístico de Ramos no ha sido el mejor. Casi no ha jugado debido a diferentes lesiones. Por lo cual, en PSG no trataron de acelerar su recuperación para que esté de inmediato en las canchas. De hecho, realizó una 'pretemporada' especial a fin de reacondicionar su físico y evitar futuras lesiones que puedan dejarlo sin jugar.

La buena noticia la acaba de dar el diario As, que pone el debut de Sergio Ramos cada vez más cerca. Si bien siguen sin apurar al defensor español, está en la última etapa de recuperación y todo hace indicar que lo veremos pronto en los campos de juego. Aunque, todavía no hay una fecha específica para su debut.

El excapitán de Real Madrid no juega desde el pasado 5 de mayo en la semifinal de vuelta de Champions League ante Chelsea. Lo ha tenido a maltraer una lesión en el menisco interno de la rodilla izquierda, por la cual fue operado en febrero pasado, pero se ha adelantado su vuelta a las canchas para marzo donde tuvo que parar y, la última vez en el anterior partido mencionado, donde recayó hasta este presente.

Serán casi cinco meses sin que Sergio Ramos pise un campo de juego en un partido. Hay gran expectativa en los aficionados de PSG para que finalmente se ponga la camiseta y debute para hacerse definitivamente con el puesto de defensor titular y, así, recuperar terreno en su plan de jugar su último Mundial de fútbol en Qatar con la Selección de España. ¿Podrá?