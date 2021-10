Ronald Koeman está cerca del adiós y su reemplazo todavía es una incógnita, pero un exjugador de Real Madrid, ahora entrenador, se candidatea para el puesto. "Bueno, ¿por qué no?", deslizó.

Un ex Real Madrid se candidatea para reemplazar a Koeman en Barcelona

En España, los medios deportivos aseguran que el adiós de Ronald Koeman de la dirección técnica de FC Barcelona es, prácticamente, inminente. Lo que suceda ante Atlético de Madrid este sábado no cambiaría la decisión tomada por el presidente Joan Laporta. Pero, luego de su salida, la incógnita pasará por saber quién será su reemplazo.

Hay varios nombres sobre la mesa como posibles sustitutos de Koeman. Xavi Hernández, Roberto Martínez y Marcelo Gallardo son algunos de los que suenan y son los favoritos. ¿El gran deseo de Laporta? Repatriar a Pep Guardiola, algo sumamente imposible hoy por hoy.

Pero, el presidente culé puede tener en cuenta a un actual técnico y exjugador del Real Madrid, que no tiene ningún pudor en entrenar a Barcelona. En un partido amistoso disputado entre los Embajadores de LaLiga y actores que estarán en la entrega de los Premios Platino (se realizará este domingo), Guti se postuló para el cargo cuando despidan a Koeman.

"Bueno, ¿por qué no? Uno quiere entrenar y quiere enseñar a la gente que además de ser jugador también tiene madera para hacerlo bien como entrenador", manifestó Guti. También opinó sobre la momento del propio Koeman y el Barça hoy: "Es una situación complicada. Muchas veces los malos resultados no dependen solo de un entrenador, pero es el máximo responsable. El Barcelona no está bien económicamente y es una posición complicada".

Guti, dirigiendo al equipo juvenil de Real Madrid (Getty)

De este Encuentro de las Estrellas, como se denominó a este partido amistoso, además de Guti, participaron algunas exfiguras del certamen español como Fernando Hierro, Patrick Kluivert, Marcos Senna, Julio Baptista y Samuel Eto'o, entre otros.