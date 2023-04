Es una de las voces más consultadas por el universo Real Madrid en estas jornadas donde el equipo de Carlo Ancelotti se juega títulos en España y Europa en medio de una eliminatoria de UEFA Champions League ante Manchester City que por supuesto marcará todo. Guti se pasa por los micrófonos de Bolavip y resuelve nuestra mayor duda. ¿Cómo se frena a Erling Haaland?

El delantero noruego enfrentará por primera vez al conjunto Merengue cuando desde las 21:00 hora local del próximo 9 de mayo le veamos saltar al césped del Santiago Bernabéu junto a Pep Guardiola y un Manchester City con el que busca el triplete. Guti, leyenda del Real Madrid y conocedor absoluto de lo que significa una semifinal de la Liga de Campeones, responde a nuestras dudas.

Todo ocurrió en el Tercer Encuentro de Estrellas de LaLiga disputado a las afueras de la capital, concretamente en Alcalá de Henares y donde tras competir con ex rivales o compañeros como Luis García, Iker Casillas, David Villa, Fernando Llorente y Claudio López, Bolavip saltó a la zona mixta de los post partidos para charlar con un mítico número 14 al que la magia no abandona de sus pies. Con humor, analizó lo visto en un evento llenos de caras conocidas: “Ha sido muy duro, he acabado bastante mal de las piernas, pero bueno hacía mucho tiempo que no jugaba, esto se me había olvidado”.

“Bien, yo creo que están en el mejor momento y no solo físicamente, sino también de juego…Es verdad que se enfrenta ante un rival difícil como Manchester City y que va a estar una eliminatoria muy complicada. Las finales son finales, son partidos complicados, así que yo creo que será muy emocionante para los jugadores el poder estar siempre en estas estancias, es lo que quiere el jugador del Real Madrid”, reflexiona Guti ante Bolavip sobre lo que viene contra Pep Guardiola y Osasuna en las próximas semanas para el equipo de Carlo Ancelotti.

¿Cómo frenar a Erling Haaland?

“Con buenos jugadores y el Madrid tiene buenos jugadores…Tiene buenos centrales como Alaba o Rüdiger…Es verdad que Alaba va a estar lesionado y a lo mejor no puede estar…Es verdad que Militao también se pierde el primer partido que yo creo que eso también es clave pero bueno yo creo que confiando en todos los jugadores del Real Madrid”, las palabras del mago del Bernabéu en nuestra casa.

Antes de seguir en una zona mixta del Tercer Encuentro de Estrellas de LaLiga donde fue uno de los nombres más buscados, consultamos a Guti por el presente de un Vinicius Jr. al que jornadas atrás definía como el mejor del mundo en estos momentos: “Bueno, cuando hablamos de la actualidad para mí sí lo es…Yo creo que es el que mejor está y el que más está demostrando no solo en LaLiga sino también en Europa, así que en ese sentido yo creo que si”.