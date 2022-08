Cada día en Boca es una eternidad. El Xeneize es un mundo aparte y este sábado estuvo muy movido: a horas del clásico ante Racing, el club anunció los concentrados con una gran sorpresa, la lesión de uno de los titulares y se filtró el probable 11 de Ibarra.

"A Riquelme no le cayó bien": bronca en Boca con Rossi por un gesto del arquero

Por estas horas, todos en Boca se preguntan qué pasará con Agustín Rossi. No solo por el futuro de la carrera del arquero, sino también por su puesto actual dentro del plantel. Más allá de que se irá del club tarde o temprano, la incógnita pasa por si seguirá custodiando los tres palos o el lugar pasará a ser de Sergio Romero, la flamante incorporación.

Mientras se espera por la decisión final del cuerpo técnico de Hugo Ibarra para el partido de este domingo contra Racing, en el Diario Olé revelaron una historia que tiene que ver con Rossi. Y, particularmente, con un enojo desde el Consejo de Fútbol por un gesto que tuvo el guardameta en los últimos días.

"A media tarde, el miércoles en Salta, Rossi recibió el aviso de su pareja contándole que los hinchas habían cantado varias veces por él, por lo que decidió dejar su habituación y salir a sacarse unas fotos en agradecimiento", mencionó el medio. Y agregó: "A Román y a los suyos no les cayó bien el gesto del arquero, pese a que suele ser de los más cercanos al público".

El importante pedido del padre de Zeballos tras la dura lesión de su hijo

El presente de Exequiel Zeballos cambió de forma imprevista en el duelo entre Boca y Agropecuario por la Copa Argentina. El delantero recibió una brutal patada de parte de Milton Leyendeker, debió irse de la cancha y terminó siendo operado por una grave lesión: ahora lo espera una recuperación de entre cuatro y seis meses.

Tras la conmoción por la triste noticia, Oscar Zeballos, padre del futbolista, rompió el silencio y analizó el tema en profundidad. "Cuando veo que van los jugadores de Agropecuario, mi hijo iba a picar por la izquierda. Y el defensor va a buscarlo al cuerpo para que no pase, eso vi yo. Menos mal que Exequiel trata de saltar un poco, porque si la pierna estaba apoyada iba a ser más grave", dijo.

En su charla con FM Exclusiva, el padre del "Changuito" señaló que "hoy el fútbol se ha vuelto muy al choque, van más al cuerpo que a la pelota, los jugadores rápidos y habilidosos muchas veces son los más perjudicados". Por eso, hizo un importante pedido: que la lesión de su hijo "marque un antes y un después para defender a los jugadores".

Demolieron un escudo gigante de Boca en Casa Amarilla y ya se sabe el motivo

En las últimas horas apareció un video que llamó mucho la atención de los hinchas de Boca. La imagen se ve desde un edificio cercano pero es clara y muestra en detalle lo sucedido: una máquina demolió un escudo gigante del Xeneize que había en una de las plazas linderas al Complejo Pedro Pompilio, en Casa Amarilla, y a pocos metros de La Bombonera.

La plaza fue inaugurada durante la gestión de Daniel Angelici y el escudo gigante era la decoración principal. Sin embargo, ahora la comisión directiva decidió sacar todos los elementos de la zona por un motivo especial que ya se develó. ¿Qué pasó?

El Diario Olé informó que la idea de Boca es armar en esas cuadras una cancha de hockey sobre césped y canchas de tenis y pádel. Esto forma parte de la campaña del Departamento de Deportes Amateurs, que quiere expandir la cantidad de disciplinas que ofrece el club a sus socios.

La inesperada critica a la sanción que recibirá Leyendeker por lesionar a Zeballos: "Parece chiste..."

Fernando Mitjans, presidente del Tribunal de Disciplina, fue el encargado de salir a hablar a los medios tras la criminal patada de Milton Leyendeker que terminó en operación para el Changuito Zeballos. "Ya tomamos la decisión de suspenderlo de todas las competencias. Es la primera vez que esto sucede, por lo menos con esta gravedad, en la Copa Argentina", dijo y en Claypole salieron a cruzarlo.

"Si Marcos Rojo o cualquier otro jugador de Boca hubiera hecho una falta grave como la que hizo el jugador de Agropecuario, hubiéramos actuado de la misma manera", continuó el pope. Y claro, el CM de Claypole no se olvidó de la famosa patada de Nicolás Capaldo. Aunque hizo un comentario poco oportuno.

Citando un tuit de Super Mitre, donde habló Mitjans, la cuenta oficial de Claypole posteó: "Parece chiste pero no lo es". Y claro, algunos distraídos no comprendieron las razones por las que un equipo de la Primera C se metió en la polémica entre Boca y Agropecuario. Pero hay una razón, aunque no justifica la reacción ni mucho menos.

Un jugador de Palmeiras tuvo que elegir entre Boca y River y no dudó: "De chico..."

En estos momentos, el Palmeiras goza de un gran presente en Sudamérica. El club brasileño logró consolidar a un plantel ganador y aprovechó muy bien sus oportunidades para ser el actual bicampeón de la Copa Libertadores. El "Verdao" ganó las ediciones 2020 y 2021 y va por una hazaña histórica: está en semifinales de la actual edición y sueña con el tricampeonato.

El equipo de la ciudad de San Pablo se medirá ante Atlético Paranaense por un lugar en la gran final del certamen continental y el objetivo es llegar a ese partido para defender la corona. Mientras tanto, uno de los jugadores titulares tuvo que elegir entre Boca y River y no dudó.

Joaquín Piquerez, lateral izquierdo uruguayo y ganador de dos títulos internacionales con el Palmeiras (Copa Libertadores 2021 y Recopa Sudamericana 2021) fue entrevistado por ESPN y tuvo que elegir entre los dos grandes del fútbol argentino. El exjugador de Defensor, River Plate de Uruguay y Peñarol, se decantó por el Xeneize y explicó el motivo.

¿Decisión tomada? Era clave en Boca, pero Ibarra no le da más oportunidades

Este domingo, Boca visitará a Racing y cerrará la fecha 13 de la Liga Profesional, donde buscará obtener su segundo triunfo en fila y así poder quedar a 7 unidades del líder Atlético Tucumán. Y Hugo Ibarra sabe bien que tendrá un partido muy complicado de afrontar, ya que los de Fernando Gago también están peleando el certamen.

De cara a lo que será el clásico frente a la Academia, el entrenador de Boca dio a conocer la lista de convocados, donde le dio la posibilidad a Norberto Briasco de retornar al equipo, y es muy probable que integre un lugar entre los suplentes. Eso sí, el que quedó desafectado fue Sergio Romero, el último refuerzo que obtuvo el Xeneize.

Más allá de que tampoco estará Exequiel Zeballos, quien ya comenzó con la recuperación tras la lesión que padeció frente a Agropecuario en la Copa Argentina, Ibarra desafectó, una vez más, a Jorman Campuzano. Y ante esta situación, el mediocampista colombiano comienza a pensar en su futuro.

Oficial: la decisión de Ibarra con Chiquito Romero para la visita a Racing

Desde el día de la presentación de Sergio Romero hasta hoy, hubo muchas especulaciones sobre su rol y el de Agustín Rossi de cara a lo que viene. La presencia de Javier García en la Copa Argentina estiró la duda sobre si Hugo Ibarra podía definir no utilizar más al ex-Estudiantes de acá a fin de año.

Los últimos ensayos terminaron dejando claro que será Rossi quien se parará bajo los tres palos en el Cilindro de Avellaneda. "Estoy para jugar", había dicho Romero, a quien harán esperar un poco más para su debut. Hace instantes, la lista de concentrados dejó en claro lo que piensa el entrenador.

Dentro de la nómina no aparece Chiquito, por lo que se descarta su presencia hasta en el banco de suplentes. Tal como sucedió en todo el año, será García quien ocupará ese lugar el domingo desde las 20:30. Habrá que ver por cuánto tiempo más.

Sin Zeballos, la decisión de Ibarra con Briasco en Boca

Esta semana se confirmó que Boca no podrá contar con Exequiel Zeballos por mucho tiempo. El "Changuito" sufrió una brutal patada que lo lesionó y debió ser operado: tendrá entre cuatro y seis meses de rehabilitación. En este contexto, mientras se estudia la posibilida de ir por un refuerzo, ¿qué pasa con Norberto Briasco?

El extremo llegó a Boca a mediados del 2021 y jugó 20 partidos oficiales (12 como titular: marcó un gol, ante Platense). Sin embargo, su último encuentro fue el 24 de noviembre del año pasado. Desde entonces, no volvió a jugar en el Xeneize y la pregunta es: ¿cuándo será su regreso? ¿Podría considerarse un "refuerzo" ante la baja de Zeballos?

Vale recordar que, en el verano, Briasco sufrió una lesión en el tobillo derecho que lo dejó afuera de la primera parte del año. Y su regreso demoró mucho más tiempo del esperado. Si bien ya tiene el alta médica, por ahora solo se lo vio en la Reserva: jugó frente a Platense y Racing en los últimos días.

Cómo no emocionarse: un video para el Changuito Zeballos que le tocó el corazón a todo Boca

Inmediatamente después de que se conociera la grave lesión del Changuito Zeballos, las redes sociales se llenaron de mensajes de fuerza para el delantero de Boca. Jugadores, dirigentes, periodistas, amigos, hinchas. Nadie quiso dejar de saludar al crack de 20 años que estará seis meses alejado de las canchas. Pero hubo un video que le tocó el corazón a todos.

Por un patada criminal de Milton Leyendeker, el nacido en La Banda tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y tendrá que afrontar una larga recuperación. Esto generó un gran revuelo y llegó a las manos de un hincha muy especial, que no dudó un segundo y le grabó un video a su ídolo. Imposible no emocionarse.

Para comprender el video primero hay que presentar a Rodrigo Vázquez, un niño que recibió mensajes de todo el plantel del Xeneize cuando no la estaba pasando bien. En aquel momento, Zeballos le dijo: "Hola, soy el Changuito y quería mandarle un saludo grande a Rodri. A mi hermano que está pasando un momento... Yo estoy con él. Todos los pibes estamos con vos, Rodri. Abrazo grande a la familia. Abrazo grande, hermano. Aguante Boca, bro".

Ibarra sigue perdiendo: el titular de Boca que se lesionó

En vísperas a lo que será el encuentro de este domingo, donde Boca deberá visitar a Racing para protagonizar el clásico de la fecha, Hugo Ibarra ya definió quiénes serán los jugadores convocados y también al equipo titular.

Respecto a lo que fue la última presentación del Xeneize, donde triunfó por 1-0 ante Agropecuario, Ibarra realizará varias modificaciones, entre la que se destaca el retorno de Darío Benedetto a la titularidad en lugar de Nicolás Orsini.

Otro de los que no estará en el clásico será Exequiel Zeballos, que sufrió una lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho. Tras ser intervenido quirúrgicamente, el Changuito tendrá una recuperación de entre 4 y 6 meses.

Ante todo este panorama, la gran preocupación que tiene Ibarra aparece en torno a Juan Ramírez. El ex Argentinos Juniors y San Lorenzo no fue convocado debido a una sobrecarga muscular en el gemelo de la pierna izquierda. De esta manera, quien tomará su lugar será el ex Middlesbrough, Martín Payero.