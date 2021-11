◉ Las noticias de Boca hoy: el objetivo para el 2021 y un ex Xeneize sonando en River

Luego de días tumultuosos en Boca por los supuestos conflictos entre Riquelme y Battaglia, que nunca fueron confirmados y que por las imágenes mostradas parece que no existen, el fin de semana comenzó tranquilo en el equipo de la Ribera.

Mientras no se juega la fecha de la Liga Profesional por la fecha FIFA y la veda por elecciones, en las oficinas del Xeneize ya configuran el cierre del año con un objetivo primordial que no es la obtención de la Copa Argentina. Además, desde el eterno rival están buscando seducir un ex Boca para que se sume a sus filas.

Jugó en Boca, ahora lo quiere River y él no duda: "Sería un orgullo"

En los últimos días surgió el rumor y rápidamente explotó el bombazo. ¿Es cierto que River busca a un exjugador de Boca como refuerzo para el próximo mercado de pases? Por lo pronto, el jugador se mostró a disposición y ya se armó el debate.

La increíble anécdota que contó Basile junto a Maradona y Macri en Boca

Todo surgió a partir de la charla entre Juan Román Riquelme y el plantel de Boca, que dejó algo relegado a Sebastián Battaglia. ¿Está bien que un dirigente cruce esos límites entre el DT y sus jugadores? Alfio Basile opinó sobre el tema y terminó contando una anécdota increíble.

El ex técnico de Boca que crucificó a Ricardo La Volpe tras su escándalo televisivo

Después de que Ricardo La Volpe atacara a Riquelme, fue otro ex técnico de Boca quien cruzó al Bigotón y lo crucificó.

El emotivo encuentro de Riquelme con un niño hincha de Boca

El actual vicepresidente del Xeneize protagonizó un video que se volvió viral: su encuentro con un niño que también se llama Román y padece una grave enfermedad. "¿Cómo andás, campeón? ¿Todo bien? No me llore..", le dijo Riquelme ni bien lo vio.

No es la Copa Argentina: el objetivo de Boca para lo que queda del 2021

Boca tuvo un semestre muy atípico, eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores (no le pasaba desde 2015) y lejos de la pelea por la Liga Profesional, que está encaminada para River. A partir de ahí, su única chance de festejar en lo que queda en el año se redujo a un solo frente: la Copa Argentina. Pero, más allá de que está todo dado para que esa sea la prioridad, en Brandsen 805 hay un objetivo más importante.