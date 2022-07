Boca se prepara para enfrentar a Corinthians en el partido más importante del año y vivió un sábado con varios temas abiertos: llovieron críticas por el 3-0 ante Banfield en La Bombonera, Toto Salvio le tiró un palito a la Comisión Directiva desde México, hay novedades respecto a la posible llegada de Arturo Vidal y mucho más.

Enojado, Battaglia le marcó la cancha a un jugador de Boca: "Que lo aclare él"

No es habitual que Boca resulte ser goleado, y mucho menos en La Bombonera. Pero en la noche del viernes, Banfield no se ruborizó, aprovechó cada situación que tuvo y vapuleó al elenco comandado por Sebastián Battaglia.

Mientras se está negociando el arribo de Arturo Vidal, que sacudiría a todo el fútbol argentino, el Consejo de Fútbol está buscando la manera de rearmar al plantel y fue el propio entrenador quien estalló en medio de la conferencia de prensa con respecto a la situación particular que tiene un futbolista del Xeneize.

Cerca de 24 horas antes de que los de La Ribera se midieran ante el Taladro, Jorman Campuzano le solicitó a Battaglia que no lo colocara dentro de los titulares, ya que está esperando que se defina una posible transferencia. Actualmente, el colombiano se encuentra en los planes de Rosario Central y también de Atlético Nacional.

¿Hacía cuánto tiempo que Boca no perdía 2 partidos seguidos de local?

Boca Juniors perdió 3 a 0 ante Banfield en un encuentro que pudo haber tenido una diferencia aún mayor. Con un doblete de Ramiro Enrique y un golazo de Giuliano Galoppo, el Taladro no tuvo piedad y venció justificadamente a los suplentes del Xeneize.

Tras el positivo empate sin goles en Brasil, el conjunto local salió a la cancha con un equipo totalmente alternativo pensando en la vuelta ante Corinthians por la Copa Libertadores. Con la ausencia de titulares, los dirigidos por Sebastián Battaglia sintieron el impacto del buen juego del visitante y sufrieron por demás en su propio estadio.

Luego de acumular 10 encuentros sin caer en La Bombonera, perdió agónicamente el invicto en la fecha pasada en la derrota 2 a 1 ante Unión de Santa Fe. Pero, ¿hacía cuánto tiempo que Boca no perdía 2 partidos seguidos de local?

Battaglia habló de las chances de que llegue Arturo Vidal: "Me informaron..."

La derrota ante Banfield fue dura pero en Boca están enfocados en dos situaciones puntuales que van más allá de ese partido. Una es la revancha frente a Corinthians por la Copa Libertadores. Y otra, la posibilidad de que Arturo Vidal se sume al plantel como refuerzo de lujo.

En las últimas horas hubo muchas novedades. Algunas versiones hablan de un acercamiento entre el chileno y Juan Román Riquelme y hasta hubo un "like" de Arturo a una publicación que lo vinculaba al club de la Ribera. En medio de tanas especulaciones, Sebastián Battaglia tomó la palabra y habló al respecto.

El director técnico fue consultado por la chance de que llegue Vidal y dio su postura. "Me informaron de que había negociaciones con él, pero yo no tuve la oportunidad de hablar. Si todo va bien y avanza, ya sabemos la clase de jugador que es y lo que significa para el fútbol argentino", mencionó.

Muy resistido: en las redes, todos se la agarraron con el mismo jugador de Boca

Anoche en La Bombonera, los hinchas de Boca vieron un partido que intentarán olvidar rápidamente. El 0-3 ante Banfield casi ni tuvo aspectos positivos para rescatar y eso se debe al bajísimo nivel del equipo alternativo que paró Sebastián Battaglia. Todos estaban con la cabeza en la Copa Libertadores.

En las redes sociales se vivió un clima similar, con muchos futbolistas que venían de jugar en la caída ante Unión y despertaron críticas tras la goleada sufrida ayer. Pasaron las horas y uno de los titulares no se movió de las tendencias, siendo el principal apuntado por todos.

Se trata de Nicolás Orsini, quien ayer jugó casi todo el partido como extremo por derecha y lo padeció. El ex-Lanús no pesó en ataque y tuvo escasas situaciones para convertir algún gol. Además, se salvó de la roja luego de un patadón sobre el tobillo de Abecasis.

Tras la derrota de Boca, Pavón subió la foto que más esperaba

Desde el primer minuto del viernes 1 de julio de 2022, el ciclo de Cristian Pavón en Boca está terminado. El contrato del delantero con el club del a Ribera finalizó y nunca hubo posibilidades de renovación. De esta manera, cerró su etapa en el Xeneize yéndose como jugador libre.

Pavón llegó al conjunto azul y oro en 2015 y ganó seis títulos locales. Su pico de rendimiento fue entre 2017 y 2018, con Guillermo Barros Schelotto como director técnico: fue la gran figura del Boca bicampeón del torneo local. Sin embargo, tras su regreso de Los Ángeles Galaxy (estuvo en la MLS entre 2019 y 2020) nada fue igual.

El viernes, Boca cayó ante Banfield por 3-0 por la Liga Profesional 2022 y ese fue el primer partido del equipo tras la salida de "Kichan". Sin embargo, como sucedió durante los últimos meses, las redes sociales del futbolista no tuvieron correlación con la actualidad del equipo.

El palito de Salvio a la dirigencia de Boca por la oferta de renovación: "Demoró bastante"

"Es un nuevo comienzo, estoy contento. Una aventura más en mi carrera. Tengo las mejores expectativas", manifestó Eduardo Salvio en el aeropuerto, antes de irse de Argentina. El futbolista no llegó a un acuerdo para la renovación de su contrato en Boca y por eso quedó libre. Su carrera continuará en México: arregló su llegada a Pumas de la UNAM.

Antes de subirse al avión, el "Toto" hizo un balance de su estadía en el Xeneize: "Para mí fue un sueño poder vestir la camiseta del equipo del que soy hincha de toda la vida. Lo disfruté mucho y me voy feliz". "Lo más lindo es el reconocimiento de la gente, quiere decir que uno hizo las cosas bien. De mi parte di todo, por eso me voy feliz", agregó.

Con respecto a la negociación con Boca por la renovación de su vínculo, Salvio fue contundente. "Siempre la posibilidad de irme estaba porque la oferta de renovación demoró bastante. Sabía que la chance de irme estaba pero es parte de esto... El club quería una cosa y yo otra. Me voy pero está todo bien, me voy contento y les deseo lo mejor", aseguró.

La frase de Battaglia para los árbitros antes de la vuelta con Corinthians

La derrota 0-3 ante Banfield despertó gritos de guerra en La Bombonera, pero poco relacionados al partido. Todo lo que suceda en estos días quedará en segundo plano en el Mundo Boca hasta la vuelta con Corinthians, que será el partido más importante del año. Sebastián Battaglia lo sabe y por eso paró un equipo alternativo.

Es por eso que en la conferencia de prensa también se habló más de lo que viene que de lo sucedido. Teniendo en cuenta los antecedentes, el DT recordó hizo hincapié en el arbitraje: "El VAR es una herramiena muy buena, pero seguimos dependiendo de la interpretación. La mano del otro día pensamos que fue penal, la veo separada del cuerpo. Ni siquiera llamaron a revisar. Sería bueno unificar criterios de cuándo es mano y cuándo no".

"Queremos estar atentos. No queremos que nos beneficien, pero tampoco queremos que nos perjudiquen. Lo dije varias veces: ojalá sea todo normal y podamos hacer un gran partido", soltó el DT en la previa de la revancha ante el Timao.

Palazo de Pergolini a la dirigencia de Boca por la nueva camiseta: "No nos podemos dar ese lujo"

"Me gusta, obvio que me gusta...", dijo Mario Pergolini cuando se habló de la nueva camiseta de Boca en Radio Vorterix. El exvicepresidente estuvo en el programa "Paren La Mano" de su emisora y tocó el tema de la flamante casaca azul y oro. Pero, si bien elogió el diseño, criticó el hecho de que no tenga sponsors en la franja amarilla.

"Los ingresos de Boca por socios no llegan a cubrir ni el 40% de los gastos de Boca...", comentó el exdirigente del Xeneize. "El fútbol de hoy no se puede dar el lujo de no tener sponsors. Es mi única queja", fue su postura al respecto.

Mario ratificó que es una gran pérdida económica para Boca no contar con un auspiciante en la camiseta porque lo considera el activo más valioso de la institución. "Siempre es lindo ver la camiseta sin publicidad, pero no nos podemos dar ese lujo. Para mí cuidar el club también es eso", sostuvo.

Trueque: Lanús quiere a Campuzano y Boca metió en la negociación a una de sus figuras

"Me dijo que no tenía la cabeza puesta acá por unos temas personales", fue la frase de Sebastián Battaglia sobre Jorman Campuzano que dan a entender que su futuro en Boca está complicado. El colombiano no tiene lugar y el Xeneize necesita liberar un cupo de extranjeros para seguir soñando con Arturo Vidal. Es por eso que le buscan destino y ahí apareció Lanús.

El colombiano tiene dos opciones: irse a jugar al exterior o quedarse en el fútbol argentino, pero esta segunda posibilidad solo puede darse en caso de una hipotética venta. Teniendo en cuenta este interés, desde el Consejo de Fútbol hicieron una ambiciosa propuesta.

Según informó Mariano Antico, Boca ofrece el 50% del pase de Campuzano a cambio del 50% de la ficha de Tomás Belmonte, dejándolo en Lanús hasta diciembre. La propuesta está sobre la mesa y ahora quedará la parte más difícil: negociar.

Riquelme sueña con convencer a un jugador que dijo que "ni loco jugaría en Boca"

El mercado de pases de Boca comenzó a moverse a una semana del cierre. El Xeneize se ilusiona con la posible llegada de Arturo Vidal, que seguramente esté relacionada a su continuidad en la Copa Libertadores, y para ello debe libertar un cupo de extranjero. En ese plan, Juan Román Riquelme le ofreció a Lanús a Jorman Campuzano, quien aparte podría irse en forma de trueque por Toto Belmonte.

Tal como confirmó Martín Arevalo, periodista de TyC Sports que siempr está cerca del Mundo Boca, el Torero se comunicó con la Comisión Directiva del Granate para comenzar a negociar al colombiano y solicitó el número de Belmonte, un volante con muchísimo futuro. Aunque ojo, una vieja declaración del mediocampista muestra que no será sencillo convencerlo.

Tomás Belmonte hizo Inferiores en Lanús y siempre demostró un amor incondicional con el Grana. Por eso, en abril del 2020, en un vivo de Instagram con la cuenta del club, Toto dijo: "Desde chico siempre fui a la popular siguiendo a Lanús. Soy hincha en serio. Me quedaría a vivir en Lanús, ni loco jugaría en Boca o River". Hoy la chance de ir al club de La Ribera es una realidad. ¿Qué hará?

Vivas explicó por qué usó el cartel y llenó de orgullo a los hinchas de Boca

La imagen más viral del partido entre Boca y Banfield la protagonizó Claudio Vivas. El director técnico del "Taladro" usó um cartel para comunicarse con sus jugadores y llamó la atención de todos. "Mi intención no era que salga en todos lados, porque ahora te van a decir 'vendehumo' y todo eso... Somos un poco exitistas los argentinos", dijo tras el partido.

En su charla con ESPN, el entrenador explicó el motivo: "La realidad es que a mí me tocó venir en varias veces a la cancha de Boca, la última vez que vine me comí tres, y el mensaje no llega". "Vos le das una orden a un jugador y no se escucha", aseguró.

"La hinchada grita todo el partido y bueno, una de las maneras de comunicarse es con señas, gritando y quedándote sin voz, que a veces llega y a veces no, y entonces se me ocurrió que el mensaje llegue con una canchita, escrito lo que necesitábamos en cada momento", continuó Vivas. Y añadió: "Aprovechábamos el ingreso del doctor y el del kinesiólogo, y otras veces se los mostrábamos para que se acercara alguno a leerlo".

Copetti confesó qué le dijo a Riquelme cuando lo llamó para ir a Boca

Mientras Boca sueña con Arturo Vidal, intenta desprenderse de un extranjero para liberar el cupo y pregunta condiciones por Tomás Belmonte, Enzo Copetti habló de su presente en el Racing de Fernando Gago y confesó qué le respondió a Juan Román Riquelme cuando este lo llamó para ir al club de La Ribera. ¡Sorprendió a más de uno!

Después de jugar en Atlético de Rafaela y llamar la atención de la dirigencia de la Academia, Copetti tuvo idas y vueltas con los hinchas en Avellaneda. Fue criticado y hasta llegó a hacerle gestos a la gente, pero a fuerza de voluntad y goles importantes se ganó su lugar y no está dispuesto a rifarlo.

El 9 atraviesa su mejor momento en la Acadé y los rumores aseguran que Udinese viene a la carga por él, aunque fue el mismo Copetti el que se encargó de ponerle paños fríos a la situación. En diálogo con TyC Sports, el goleador dijo: "Mi cabeza está en Racing. Estoy pensando en el domingo y se viene el clásico (contra Independiente el 10/7), que es muy importante para nosotros y la gente. Convencido de lo que nosotros queremos".

Además, el ex Rafaela comparó la situación actual con la del mercado anterior en el que Xeneize lo fue a buscar: "Lo mismo pasó cuando salió lo de Boca y Román (Riquelme). Le dije que estoy muy cómodo en Racing y que voy a seguir acá. Si un día llega una oferta y al club le convence, me tendré que ir. Si en algún momento me voy, ojalá me toque volver".

El futbolista que se ganó la bronca de todos los hinchas de Boca aseguró: "No me arrepiento"

Hace algunos días se ganó la bronca de todos los hinchas de Boca y estuvo en las portadas principales de todos los medios. Su decisión generó escándalo dentro del campo de juego y también en las tribunas y todo derivó en una larga polémica que pareció tener fin el viernes, pero que en realidad solo reavivó la llama. Ahora fue el turno de Franco Troyansky hablar sobre su sanción.

El delantero de Unión celebró el gol de la victoria ante el Xeneize en La Bombonera sacándose la camiseta y mostrándosela a la hinchada local. Todo terminó en empujones entre ambos equipos y la suspensión por tres fechas para el futbolista. "No lo puedo creer porque no fue contra nadie del mundo Boca. Fue un desahogo, porque hacía mucho tiempo que no convertía", dijo en TyC Sports.

Troyansky dio los motivos de su celebración: "Fueron un conjunto de emociones, porque erré el primer penal y tenía casi un año sin convertir. Se me juntó todo en la cabeza y terminé haciendo eso". Y agregó: "Era el cumpleaños de Messi y salió un lindo homenaje. No me arrepiento. No fue porque estaba en la cancha de Boca; lo hubiese hecho en cualquier estadio".

El primo de Vidal contó un detalle que ilusiona a todo Boca: "Arturo me dice..."

Cada información o guiño sobre Arturo Vidal sirve en estos momentos para que todos los hinchas de Boca alimenten su ilusión. La situación es clara: el chileno ya tiene una propuesta de parte del consejo de fútbol y tomará una decisión sobre su futuro en los próximos días. Mientras todos esperan, el primo del futbolista contó un detalle.

Gonzalo Vásquez habló en Radio La Red y reveló que cree que Vidal terminará poniéndose la camiseta azul y oro. "Creo que hay un 70, 80% de que se haga lo de Boca. La semana que viene debería resolverse. Arturo me dice que sería muy importante para él jugar en Boca, él siente que sería muy bueno para su carrera", manifestó.

"Arturo le tiene un gran respeto a Juan Román por su trayectoria y se emocionó con su llamado, se puso contento. Román es un Dios del fútbol", contó el primo de Vidal. Y agregó: "Me imagino a Arturo barriendo, haciendo un tacle y La Bombonera viniéndose abajo. Boca es un club gigante y me encantaría que llegue al club".

Se acabó el sueño para Boca: Vidal no será refuerzo y jugará en un rival directo

La ilusión estaba más latente que nunca. Boca buscaba un refuerzo de extrema jerarquía para poder ir detrás de la séptima conquista de América y, de una buena vez por todas, obtener la CONMEBOL Libertadores. Por eso mismo, Juan Román Riquelme estaba gestionando el arribo de Arturo Vidal.

El mediocampista chileno quedó con el pase en su poder después de que no renovara su contrato en Inter de Milán, y tras recibir la jugosa oferta del Xeneize, además de que escuchara al vicepresidente azul y oro mediante un llamado telefónico, definió qué será de su carrera.