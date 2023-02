Imaginando el duelo vs. Platense, a Hugo Ibarra le preguntaron por el jugador que más pide la gente y fue contundente.

A Ibarra le consultaron por el jugador más pedido y no dudó: "Lo conozco..."

Boca no encuentra el rumbo, fue muy superado en Córdoba por Talleres y por ello Hugo Ibarra planea hacer varios cambios para recibir a Platense en La Bombonera. "Me preocupa prácticamente todo", dijo en conferencia y mostró su descontento con el presente de su equipo. Además, habló del futbolista más pedido por los hinchas.

"A veces hay que tener la cabeza fría para hablar, no estaba en condiciones el fin de semana, siempre hablo, pido disculpas. Duele la derrota, sabemos que jugamos un mal partido. A veces pasan estas cosas, después de tres meses de inactividad es difícil jugar y rendir de una manera", dijo con autocrítica el Negro analizando el choque con la T.

A la hora de hablar de Luca Langoni, el jugador que más pide la gente, Ibarra no dudó: "Luca es un jugador que lo conozco bien y sé lo que me puede dar. Ojalá se puedan seguir entendiendo (con Merentiel), mucho mejor todavía. Yo conozco a los jugadores más que nadie, los tuve en Reserva desde chicos. A todos nos pasó ser jóvenes y, si no rendís, te están encima".

Además, Ibarra metió a La Langosta en la bolsa de los Juveniles: "En los momentos que yo decida van a entrar, ya sea de titular o suplente. Los chicos han entrado, Zeballos, Langoni, Equi, juegan muy bien, los necesitamos a ellos y a todos".