Desde que se produjo el retorno de Juan Román Riquelme a Boca, luchó en cada mercado de pases para conseguir a los mejores refuerzos posibles, ya que su objetivo principal es poder alzar la CONMEBOL Libertadores con un plantel mega competitivo. En algunas ocasiones lo consiguió, y otras tantas, aparecieron piedras en el camino.

Los casos más resonantes de los últimos meses son los de Arturo Vidal y Edinson Cavani, quienes tenían todo acordado para arribar a Brandsen 805, pero a último momento cambiaron de opinión y, respectivamente, recalaron en Flamengo y Valencia CF.

A pesar de que se encuentra en Europa, y suena hasta utópico su regreso, en Boca siguen soñando con la vuelta de Nahitan Nández. Hace unos meses, el periodista Luis Fregossi había manifestado que "alguien muy cercano al Consejo de Fútbol me llamó y me dijo: 'Luis, es Nández'. El uruguayo llamó y expresó su deseo de volver", lo que generó un éxtasis de fervor entre los fanáticos boquenses. Pero no retornó.

En Brandsen 805 saben que, tarde o temprano, se dará el regreso de Nández. Pero mientras tanto deberán aguardar, ya que en las últimas horas, el sitio partidario de Cagliari, Unione Sarda, reveló que los directivos italianos están negociando la renovación del nacido en Punta del Este hasta el año 2027.

A pesar de que a Boca se le truncaría el sueño de tener nuevamente a Nahitan Nández en un futuro muy cercano, hay una situación que le genera un motivo para poder celebrar: cuando los dirigentes del club de La Ribera lo vendieron a Europa, se quedaron con un 10% respecto a una futura venta. Y su cotización en Cagliari es de 38 millones de euros...