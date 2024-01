Nahitan Nández se marchó de Boca en 2019 rumbo al viejo continente. Allí recaló en Cagliari, equipo italiano que pagó 16 millones de euros por su pase. Ahora, tras cinco temporadas en el conjunto de la isla de Cerdeña, donde incluso debió atravesar un descenso y quedó como capitán de la institución, el uruguayo le pondrá fin a su ciclo debido a una compleja situación dentro del club.

Es que el oriundo de Punta del Este de 28 años fue acusado por parte de los hinchas de Cagliari de querer forzar una salida de la institución al quedar solo seis meses de contrato y no haber mostrado intenciones de renovar. Además, lo catalogaron de estar “agotado” de encontrarse en el club y por eso, le hicieron reproches públicos y virtuales.

Ante esto, el propio Nández se expresó en una extensa carta abierta en Instagram en donde le dejó en clara su situación a todo el público del Cagliari. En la misma, sentenció que para él es un motivo para que se le “entristezca el alma“, y comunicó que sea cual sea el momento de su salida del Rossoblu, luchará “por el equipo, por esta ciudad y su gente“.

Pese a que en la carta manifestó que no tiene claro si se quedará seis meses, un año, diez o toda la vida en Cagliari, Nahitan Nández ya tiene decidido su futuro.

Nández se va de Cagliari

Según informó el periodista Germán García Grova, Nández ya tiene la decisión tomada de no renovar su contrato con Cagliari, por lo que se marchará como agente libre el 30 de junio del 2024. Por ende, el uruguayo ya se encuentra en condiciones de firmar un precontrato con cualquier equipo que lo quiera. Y desde el 1 de julio, tendrá el pase en su poder. En este contexto, Boca se convierte en un posible destino del volante de 28 años, pudiendo regresar a Brandsen 805 para un segundo ciclo.

Crece la ilusión en Boca

Desde el entorno del jugador le confirman a Bolavip que Nández tiene intenciones de regresar a Boca en julio, cuando se convierta en agente libre y termine su vínculo con el Cagliari. El futbolista quedó con un cariño especial con el Xeneize y lo ha demostrado en diversas ocasiones, y en más de una oportunidad en anteriores mercados de pases se lo relacionó con un retorno.

Pese a este interés de Boca de contar con él en otras oportunidades, Nández quiso respetar su contrato con Cagliari. Ahora, que quedará libre en escasos meses, la chance de que el club de la Ribera lo vuelva a tener en sus filas se incrementa notablemente.

En 2022, había trascendido un llamado del uruguayo para retornar a Brandsen 805, pero finalmente optó por seguir en Italia. A sus 28 años, su regreso podría sellarse a mitad de año. Y los hinchas de Boca, como en cada ocasión en la que Nández se vinculó nuevamente con el club, ya comenzaron a ilusionarse.

La carta completa de Nández a los hinchas de Cagliari

“Viendo las declaraciones y comentarios sobre mi, hoy quiero poner la cara y hablar con el corazón en la mano como siempre lo hice.

Escuchar que quiero irme de Cagliari, dejar esta ciudad, dejar a esta gente me hace sentir muy mal. Leyendo que estoy agotado y ya no quiero luchar por este equipo me entristece el alma.

Pasé 5 años intensos en esta tierra, que para mí es el cielo. He tomado algunas decisiones. He elegido quedarme aquí hasta el final de mi contrato para darle todo a esta isla, a pesar de otras ofertas. Hemos vivido muchos momentos bonitos pero también momentos fuertes y feos. Perdimos la categoría y en medio del camino también tuve varias lesiones. Pero ganamos los playoffs… Nos sentimos vivos. Reímos y disfrutamos, todos juntos. Unidos. Todos siendo parte de un pueblo.

Aquí nació mi hijo, reconstruí mi familia con mi actual novia Sarda. Me sentí como uno de ustedes. Me siento como sardo. Cerdeña es un hogar para mí. Muchos pueden pensar que son solo palabras y probablemente estas palabras no son suficientes para expresar mejor el amor que siento por esta ciudad y su gente. Quien me conoce sabe el respeto que tengo por esta camiseta y su historia.

No sé si estos serán mis últimos 6 meses. No sé si me quedaré aquí un año, 10 o toda una vida pero les aseguro que estoy feliz de tener la oportunidad de vivir en un lugar como el suyo y de sufrir y regocijarme con ustedes.

Tengan la seguridad de que hasta el último día voy a luchar por este equipo, por esta ciudad y su gente… Pondré todo de mi para representarte, ¡porque este pueblo se lo merece! ¡Gracias y siempre vamos Casteddu! Hasta el final juntos lo lograremos”.

Otros clubes que han buscado a Nández

El uruguayo fue sondeado en diferentes ocasiones por clubes como Inter de Milán, Tottenham, Leeds United, Napoli y Lazio entre tantos otros.