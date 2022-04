Mientras en Boca siguen saliendo a la luz nuevos cortocircuitos internos, Ramón Ábila encuentra la paz en Colón. El delantero convirtió en el 2 a 2 del Sabalero con Rosario Central y goza de un buen presente bajo las órdenes de Julio César Falcioni. Ayer tuvo la chance de ir de titular y la aprovechó.

Una vez finalizado el encuentro, Wanchope fue consultado por las situaciones que se viven en su ex-equipo. Con mucho respeto, eligió tirarla afuera y no opinar de lo que sucede con Almendra y otros excompañeros. Lo que sí se animó a contestar es si les gritaría un gol en el futuro.

Al ser consultado por esa hipotética situación, el jugador bromeó: "¿Si le gritaría un gol a Boca Unidos?". Cuando le tocó hablar del Xeneize, contestó sin filtro: "No, es una falta de respeto casi que me preguntes eso, si sabés que no. Yo tengo muchos códigos".

"A Huracán menos, la gente me quiere mucho. A ningún club en los que estuve les gritaría goles, porque hay un respeto a la gente y por los que trabajan ahí", ratificó Ábila. ¿Se verán las caras en un futuro cercano?