A pesar de que en el mundo Boca se vienen dando los resultados, el equipo que dirige Hugo Ibarra pelea en la Copa Argentina y también en la Liga Profesional, los integrantes del Consejo de Fútbol querían encontrar a un nuevo director técnico. Y Juan Román Riquelme tenía un nombre apuntado.

Se instalaron varios rumores a los alrededores de Brandsen 805, donde aparecieron postulaciones para Gabriel Heinze, Gerardo Martino, Ricardo Gareca y también los brasileños Cuca y Renato Portaluppi. Pero el que más deseaba Riquelme era otro.

Para el vicepresidente del Boca, el que reunía los mayores adeptos para suceder a Ibarra en 2023 era Sebastián Beccacece. Sin embargo, después de emigrar desde Defensa y Justicia, el ex ayudante de campo de Jorge Sampaoli en la Selección Argentina podría recalar en Elche.

Hace algunas semanas, el propio Beccacece admitió que "para ser sincero, nadie me llamó de Boca. Están haciendo las cosas muy bien en cuanto a logros y resultados", y a su vez, admitió en TyC Sports que "necesito el contacto, me gusta conocer el predio y tener relación antes de tomar una decisión. Siento que voy a dirigir en el exterior, pero no lo definí todavía".

Como Riquelme solamente le manifestó a su entorno que le gustaría tener al ex DT de Racing e Independiente comandando al plantel del Xeneize, y nunca le hizo una propuesta formal, el oriundo de Rosario estaría ultimando detalles con su representante, Christian Bragarnik, que a su vez es el mayor accionista de Elche. ¿Tendrá su primera experiencia europea?