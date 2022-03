El ex manager deportivo de Boca y uno de los autores de la llegada del italiano al Xeneize en 2019 habló en exclusiva con Bolavip desde Europa y no dejó pasar este icónico momento en una extensa entrevista.

Nicolás Burdisso asumió como director deportivo de Boca a principios de 2019 en un contexto que no era nada positivo en el Xeneize y apenas se puso el saco de mánager del fútbol en el equipo de la Ribera comenzó a tomar determinantes decisiones.

Con el diario del lunes, algunas de las determinaciones tomadas por Burdisso en ese puesto fueron positivas y otras no tanto, pero no quedan dudas que la más trascendental e impresionante fue la gestión para que se cumpla un sueño mutuo con el italiano Daniele De Rossi.

El aguerrido volante central de la Roma siempre se había manifestado como fanático de Boca y quería jugar en La Bombonera vistiendo la azul y oro. Así mismo, los hinchas del Xeneize enloquecían con la posibilidad de tenerlo en sus filas. Algo que finalmente sucedió en julio de 2019, un día que hasta la fecha se volvió icónico para todo el fútbol argentino.

Pese a que su paso fue breve, el recuerdo de todo el Mundo Boca de su decisión arribar al equipo de la Ribera desde Europa quedará siempre como un gesto increíble de parte de un campeón del mundo con su Selección. Y uno de los grandes artícifes de su arribo fue el propio Nicolás Burdisso, quien acutalmente siendo el mánager de la Fiorentina remarcó en exclusiva con Bolavip Argentina lo que fue aquella experiencia con el italiano en Boca.

+ Descargá la app de Bolavip y participá del sorteo por la nueva camiseta de Boca

Nuestro corresponsal en el Viejo Continente, Germán Carrara, le realizó una impecable entrevista a Nico Burdisso y en este adelanto te traemos lo que el ex director deportivo de Boca manifestó sobre lo que fue tenerlo y llevarlo a De Rossi a Boca.

"Yo fui el conector de una posibilidad concreta que se dio como la de traer a Boca un jugador de jerarquía internacional cuando necesitábamos un envión anímico para afrontar la última parte del 2019. Lamentablemente las lesiones y el apurarse en algunas recuperaciones fue lo que lo limitó y después se tuvo que ir por un tema familiar. Más allá de eso, el impacto que generó tenerlo en el fútbol argentino fue lo más lindo", afirmó Burdisso.

Además, sobre lo que sintió De Rossi al estar en Boca, también fue claro el ex defensor: "Él quedó completamente alucinado. Lo marcó para toda su vida, es algo que no lo digo yo, lo dice él. Estuve hace poco con él".Por último, fue autorreferente para explicar los motivos para que De Rossi haya quedado tan cautivado con Boca: "Es imposible no pasar por Boca y no quedar marcado de por vida". Ya retirado, la prueba de esto es también lo que hizo De Rossi por Boca, ya que hasta incluso se tatuó algo en referencia al Xeneize. ¡Una locura!