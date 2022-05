En diciembre, cuando Boca se consagró campeón de la Copa Argentina, un video de Luis Advíncula se hizo viral. Y ahora había una gran expectativa por el nuevo título: luego de confesarle su "amor" a la Copa que ganó el año pasado, el lateral derecho del Xeneize se refrió al trofeo de la Copa de la Liga 2022.

"Cosita rica", le dijo en primera instancia el peruano a la Copa Argentina ni bien la vio. Las imágenes se vieron en la transmisión oficial y quedaron en el recuerdo de los hinchas: "Hoy vamos a dormir juntos, hoy te voy a hacer el amor. La amo. Hoy le hago el amor".

Por eso ahora fueron directamente a preguntarle qué opina del nuevo trofeo que se llevó Boca. El periodista Marcos Bonocore le consultó por el tema y Advíncula respondió: "No, no, todavía no. Esta ya me engañó, se fue con otro. No me dio tiempo a nada jaja".

El marcador de punta fue uno de los que más disfrutó de la consagración y nuevamente fue protagonista en los festejos. "¡Qué lindo que es todo esto! Otra vez campeón, gracias Dios. Gracias familia y gracias a los que siempre están. ¡Vamos Boca!", mencionó el peruano en su cuenta de Instagram.