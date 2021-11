Samuel Eto'o es considerado uno de los mejores futbolistas africanos de todos los tiempos y un gran referente del Barcelona de España. El delantero camerunés, ganador en cuatro ocasiones de la Champions League, generó un gran revuelo en Argentina en los últimos meses por su gran apoyo a Boca como hincha.

"Me hubiese gustado jugar en Boca, como (Alphonse) Tchami, a quien seguía de chiquito. Boca nos ha hecho soñar a todos, es uno de los mejores clubes de la historia del fúbol", señaló el goleador hace un tiempo y se ganó el cariño de todos los hinchas. Y ahora se animó a contar una anécdota del día en el que conoció La Bombonera.

En una charla con el Diario As, Samuel reveló cómo fue haciéndose simpatizante del Xeneize. "Si podés ver, a lo largo de mi carrera he jugado con muchos argentinos. Entonces, cuando había derbis parecía que los partidos de los clubes donde nosotros jugábamos no existían. Así empezamos a vivir un poco esta pasión del fútbol argentino", contó.

"Yo tuve la suerte, yendo a la boda de Messi en Rosario, de parar en Buenos Aires. Y fui a visitar el campo", recordó Eto'o sobre el Estadio Alberto J. Armando. Y agregó: "La verdad es que la gente no me reconocía. Y en un momento, decían: 'Pero, es el negro Eto'o'. Ahí conocí un poco de eso y empezamos a vivir esa pasión".