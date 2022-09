El futbolista no pudo terminar la práctica por una molestia y entró en la lista de dudas para el Superclásico del domingo.

Boca comenzó una de las semanas más particulares del año, en vistas al Superclásico contra River del próximo domingo. Tras la victoria contra Colón, Hugo Ibarra empezó a probar variantes para poder suplir la baja de Sebastián Villa -recientemente operado en sus meniscos- en ataque y todas las fichas estarían puestas en Luca Langoni, la gran aparición del Xeneize que ya lleva tres goles en dos partidos.

Para sorpresa de algunos, el tridente técnico decidió hacer una práctica abierta a la prensa durante la mañana del miércoles, aunque no se vieron trabajos tácticos para mantener puertas adentro la posible formación del club de La Ribera ante el Millonario. Sin embargo, las alarmas se encendieron por un referente.

Según contó Augusto César en ESPN, con una noticia de último momento, Marcos Rojo no pudo finalizar la sesión matutina de entrenamiento y el zaguero ahora se transformó en una de las dudas de cara al domingo. "Rojo tuvo una pequeña molestia y, por la importancia del partido, se ha decidido frenarlo. Mañana lo van a evaluar", detalló el periodista en el programa que conduce Mariano Closs.

Sin embargo, lo del zurdo podría solucionarse en el próximo ensayo del día jueves."Me cuentan que no sería nada grave y mañana estaría a disposición", aclaró Augusto César. Es que mañana se llevará a cabo el primer entrenamiento de fútbol en La Bombonera y, en medio de los rumores de una línea de cinco defensores, Rojo podría no formar parte del trabajo con pelota. Precaución.