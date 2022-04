Agustín Almendra se refirió a su pelea con Sebastián Battaglia y señaló que está arrepentido y quiere hablar con el entrenador de Boca para arreglar el problema y volver al equipo. También manifestó que no tiene problemas con Darío Benedetto y está listo para charlar si es que el "Pipa" lo desea. ¿Y qué pasa con Marcos Rojo?

El defensor es otro de los grandes referentes del vestuario azul y oro y uno de los mejores amigos que tiene Almendra en el plantel. Cuando explotó esta problemática, se despertó una incógnita: ¿cómo quedó la relación entre ambos y qué opina Marcos del accionar de Agustín? Ahora el propio Almendra explicó qué le dijo Rojo.

En "ESPN F12", el mediocampista contó que el zaguero no aprobó su actitud ante el DT: "Yo hablo siempre con Marcos. Es más, voy a entrenar con él. Él me dijo en su momento que estaba equivocado. Yo le dije que me parecía lo mismo. Pero nada, tenía que dejar pasar un poco el tiempo".

"Me dijo algo que es obvio. Yo sé que hice mal. Pero me llevo bien con todos los jugadores. De mi parte no hay problema en volver a entrenar con ellos, si ellos quieren o no hay que preguntarles", agregó Almendra. ¿Podrá recomponer la situación? "No sé lo que va a pasar conmigo. Yo pedí tener minutos en Reserva y creo que todo lo que se venga desde ahora n adelante creo que va a ser para mejor", aseguró.