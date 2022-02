Almendra también discutió con sus compañeros y uno en particular estalló: "Lo tuvieron que frenar entre varios"

Agustín Almendra armó un escándalo y ya es el gran protagonista de la semana en Boca. El mediocampista discutió con Sebastián Battaglia y abandonó el entrenamiento de esta mañana antes de que termine, pero ahora aparecen más detalles de lo sucedido en el predio de Ezeiza que complican más al juvenil.

Todo comenzó con una práctica de fútbol en la que no se lo notó cómodo, según revelaron. Y derivó en una fuerte pelea entre el futbolista y el actual director técnico, con quien ya hubo un antecedente negativo. Pero eso no es todo: ahora se supo que Almendra también tuvo encontronazos con sus compañeros.

El periodista Emiliano Raddi lo contó a través de Twitter: "Almendra no solo discutió con el entrenador, sino con varios compañeros. Incluso a uno, lo tuvieron que frenar entre varios para que la cosa no pase a mayores. La postura de la mayoría del plantel es clara: no quieren compartir más vestuario con él".

La decisión del conjose de fútbol de Boca todavía no es oficial. Pero trascendió que Battaglia no quiere volver a tener a Almendra en el plantel. El periodista Germán García Grova informó: "Sebastián Battaglia, junto al CDF, decidieron SEPARAR del plantel a Almendra. No se entrenará con el plantel y lo hará a contraturno". ¿Lo venderán en el próximo mercado de pases?