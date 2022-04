Always Ready vs. Deportivo Cali: ¿por quién tienen que hinchar los de Boca esta noche?

Boca está a tiempo de despertarse y meterse en octavos de final de la Copa Libertadores sin depender de otros resultados. De hecho, hasta puede clasificar primero en su grupo si se dan algunos resultados. Sin embargo, el nivel del equipo no da buenas sensaciones, nadie firma que no pierda más puntos y es por eso que el Always Ready vs. Deportivo Cali de hoy pasa a ser importante.

El líder de la zona es Corinthians -con un partido más que estos dos- pero hay una tendencia que hasta ahora se mantiene: siempre han ganado los locales. Es por eso que un triunfo de Deportivo Cali complicaría el andar del Xeneize, ya que ganando lo que le queda -a Boca ya le ganó en Colombia- clasificaría a cuartos sin contratiempos.

Sin embargo, un triunfo local tampoco sería ideal para los de Battaglia, ya que los bolivianos le sacarían tres puntos y volverían fundamental el choque de la semana que viene. Por eso, el equipo argentino necesita que esta noche haya empate entre bolivianos y colombianos.

Si Boca se quiere poner pretensioso, lo más redondo sería que la igualdad sea sin goles, ya que los tantos a favor pueden ser fundamentales para la definición del grupo en la última fecha. Hasta el momento, los de Battaglia tienen 2 a favor y 4 en contra, aunque todavía puede aprovechar los dos que le quedan de local.