Ya pasó mucho tiempo desde que Sebastián Battaglia dejó de ser el entrenador de Boca, pero a más de un hincha le sigue doliendo su salida. Incluso, se encuentran molestos porque con la asunción de Hugo Ibarra el plantel no levanta vuelo, y llegaron al punto de pedir por la salida del formoseño para que llegue otro DT.

Luego de la caída ante Patronato, se generó un clima muy hostil en las redes sociales, donde todos los hinchas opinaron y criticaron el accionar del Consejo de Fútbol por no llegar a un acuerdo con Agustín Rossi, quien tiene muchísimas chances de marcharse de Boca. Y el que explotó fue Jorge Amor Ameal. Pero más allá de referirse a la salida de Carlos Izquierdoz, el presidente del Xeneize habló de cómo fue la destitución de Battaglia.

Después de manifestar que “los problemas de Boca nacen de adentro”, el propio presidente del club de La Ribera confirmó que “a mí sus declaraciones (ser más agresivo en las incorporaciones), no me parecieron felices”, y continuó: “Cuando terminás el partido, debieron aprender de los DT que tuvimos. No podés criticar la gestión, se hace puertas adentro, no hacia afuera”.

Sin embargo, en diálogo con Radio La Red fue muy contundente y detalló que “lo llamé a Riquelme y le dije que era una barbaridad, que no daba para más”. Más allá de la declaración de Ameal, Battaglia nunca contó con detalles qué fue lo que sucedió en la charla que tuvo con el Consejo de Fútbol, aunque sí afirmó que fue despedido en una estación de servicio. Clima muy caliente en Boca.