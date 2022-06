Atento, Boca: La Justicia tomó una decisión con la causa que se le abrió a Salvio por el incidente con su ex pareja

Cada vez que en Boca escuchan la palabra Justicia, paran las orejas. Y no es para menos, ya que Sebastián Villa está acusado por abuso sexual y tentativa de homicidio. Después de que se confirmara que el delantero colombiano irá a juicio oral y público por la denuncia que tiene en su contra realizada por su ex pareja, Daniela Cortés, hubo novedades en la situación de Eduardo Salvio.

A mediados de abril, el ex Benfica y Atlético de Madrid tuvo altercado vehicular con su ex pareja, a quien terminó atropellando, y fue imposibilitado de conducir durante 30 días. Pero eso no fue todo, ya que la Justicia citó a Magalí Aravena para que declarara.

Cuando en los alrededores del mundo Boca se creía que el delantero iba a estar entre la espada y la pared, recibieron una buena noticia. El fiscal José Ernesto Sylvié, encargado de la causa, tomó la decisión de archivar la misma, ya que Aravena suspendió las dos audiencias (pautadas para el 4 y 10 de mayo pasado) y no procedió a instar acciones penales, que son elementos mínimos para que se pueda avanzar en la investigación.

La denunciante justificó su ausencia mediante un escrito: "Haciendo uso de mi libre intención y teniendo en cuenta el interés superior de proteger a mi familia en su totalidad, he decidido no instar la acción penal en estos actuados", explicó. Sin embargo, pidió exclusivamente que "se mantengan las medidas cautelares oportunamente dispuestas" al delantero del Xeneize.

Según las leyes de la República Argentina, Salvio no quedará sobreseído. Esto se debe a que, si su ex pareja quiere retomar la causa en el futuro, antes de que la misma prescriba y quiere instar la acción penal, volvería a iniciarse el proceso judicial. Por ahora, el atacante de Boca respira tranquilo, pero no del todo.