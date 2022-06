Si bien en Boca están manejando el libro de pases con la premisa de "no traer por traer" y solamente reforzarse si el plantel sufre bajas de peso, ante algunas oportunidades del propio mercado el Xeneize podría obviar esa cuestión y buscar refuerzos de peso para consolidarse como un candidato de peso en la competencia nacional e internacional.

En este sentido, en los últimos días surgió la posibilidad de repatriar a Nahitan Nández tras un llamado que se mantuvo entre el Consejo del Fútbol y el uruguayo con el deseo de regresar al club según había trascendido por medio del periodista partidario Luis Fregossi.

Allí, el propio Fregossi informó el pasado viernes: "Alguien muy cercano al CdF me llamó y me dijo: 'Luis, es Nández'. El uruguayo llamó y expresó su deseo de volver". Y lógicamente, la posibilidad de volver a ver al ex Peñarol con la camiseta de Boca puesta ilusionó a los hinchas, más sabiendo que la probabilidad de marcharse de su actual equipo -el Cagliari- es alta debido al descenso a la Serie B en la última temporada.

Sin embargo, pese a lo trascendido, en las últimas horas desde TyC Sports confirmaron que Nández tomó la decisión de quedarse en Europa un tiempo más aunque lejos del conjunto de la Isla de Cerdeña con el que perdió la categoría en la liga italiana. Allí, el volante de 26 años estaría esperando una venta dentro del fútbol del viejo continente.

En las pasadas semanas, equipos como Tottenham, Leeds United, Inter de Milán, y Napoli sembraron interés en el charrúa, por lo que aparecen varias opciones dentro del ámbito europeo para que Nández siga con su deseo de continuar en filas competitivas de algún club de Inglaterra o de Italia. ¿Perece la ilusión de Boca de contar con Nahitan?