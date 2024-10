Nahitan Nández se metió en la polémica entre Luis Suárez y Bielsa en la Selección de Uruguay: "No nos tiene que repercutir"

Más pasan los días y las declaraciones y más aumenta la polémica en tierras charrúas. Es que luego de que Luis Suárez destrozara públicamente a Marcelo Bielsa por una serie de actitudes en su día a día con la Selección de Uruguay en los entrenamientos y en la convivencia de lo que fue la Copa América 2024, fueron varios los futbolistas celestes que se sumaron a los testimonios. Este domingo por la mañana, quien dio sus testimonios sobre la situación fue Nahitan Nández.

El polivalente futbolista de 28 años, de actualidad en Al-Qadsiyah de la liga árabe, añadió declaraciones tal como ya habían hecho en las últimas horas Diego Godín y Federico Valverde. Sin embargo, a diferencia de los dos mencionados, que defendieron explícitamente a Suárez contra Bielsa, Nández trató de no echar más leña al fuego e intentó restarle importancia a la situación.

Ante la prensa uruguaya apenas arribó al país para los compromisos de esta fecha FIFA, Nández fue contundente acerca del escándalo y comenzó: “Vi las declaraciones (de Suárez), voy a ser claro y hablar del tema después, se ha hablado bastante. Luis dijo y contó un poco lo que pasó en la Copa América respecto en la convivencia. Él decidió hacerlo público y creo que está en todo su derecho porque para nosotros es un referente y el último capitán“.

En sintonía, y sin filtro, soltó: “Nosotros no sabíamos que Luis iba a hablar, tampoco somos quien para darle el ok a nadie. Creo que estamos bastante grandes para cada uno decir y opinar lo que piensa. Luis lo hizo, está en todo su derecho y está bien. Nosotros ahora estamos acá, en la semana hablaremos, veremos las cosas que no se hicieron bien o lo que se puede hacer mejor en el día a día, en la convivencia y en general para sumar, porque todos queremos que a la selección le vaya bien“.

Para restarle importancia, Nández le pidió a la prensa, a sus compañeros y a el entrenador que empujen para el mismo lado: “Como siempre digo, todos estamos todos por la misma cosa: queremos que a Uruguay le vaya bien. Es ese mi pensamiento, fueron horas bastante movidas, pero nos tenemos que meter de lleno porque tenemos un partido el viernes que para nosotros es muy importante, para hacer lo que no pudimos en la fecha pasada y mostrar de nuevo ese Uruguay competitivo, con energía, como veníamos haciendo en la Copa América“, soltó sobre el asunto.

Además, quien es uno de los referentes de la Selección de Uruguay destacó que los pasos a seguir ahora serán hablar como grupo entre los jugadores y el cuerpo técnico para solucionar el conflicto: “Como lo venimos haciendo, hubo cambios y otras cosas que no cambiaron, pero lo hablaremos. Fueron cosas que pasaron, nosotros ahora somos los encargados de tratar de hablar y buscar una solución. Pero no tiene que repercutir en nada, nosotros tenemos que estar tranquilos, positivos y felices de estar en la selección“.

Por último, cerró: “Se dicen muchas cosas, cosas que son verdad y otras que no, voy a hablar lo justo y necesario, después veremos. Pasaron cosas, estamos nosotros acá hoy para, a partir de lo que dijo Luis, hablar las cosas con el entrenador“. ¿Qué sucederá con Marcelo Bielsa tras esta fecha FIFA por el escándalo?

Las palabras de Luis Suárez que desataron el escándalo en la Selección de Uruguay

En el programa De Fútbol Se Habla Así, el atacante de Inter Miami, ya alejado del combinado charrúa, salió en defensa de la selección arremetiendo contra Marcelo Bielsa sin filtro.

En la Copa América hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia. A Canobbio lo banco en lo que sucedió. Muchos días lo puso a hacer ejercicios con los futbolistas que fueron como sparring. Es una falta de respeto absoluto“, reveló Suárez en primera instancia.

Además, se refirió al trato que tiene Bielsa con sus convocados: “Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba. Yo tuve una charla con Bielsa de 5 minutos hablando como referente y al terminar solo me respondió ‘muchas gracias‘“.

Entre otros temas que tocó Suárez, se refirió al trato que Bielsa le pedía a los jugadores que tuvieran con hinchas y empleados del Complejo Celeste: “A los empleados no los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día“.

Y contó otra anécdota al respecto: “Bielsa hace una conferencia y habla cosas maravillosas de la gente y en Nueva York hubo un día que nos pidió que no paráramos a saludar a la gente y yo me paré y le dije que a la gente la íbamos a saludar de todas maneras“.

Los números de Nahitan Nández en la Selección de Uruguay

A sus 28 años, Nández se convirtió en uno de los líderes de vestuario de la Celeste en este proceso de renovación que lleva un puñado de años. El ex Boca y Peñarol lleva jugados un total de 61 partidos entre Eliminatorias, amistosos, Copa América y Mundial, y aún no convirtió goles con la camiseta nacional, aunque sí repartió 4 asistencias.