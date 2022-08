Tras la eliminación de la Copa Libertadores ante Corinthians, Sebastián Battaglia envió un fuerte mensaje en la conferencia de prensa. "Seguramente debimos ser más agresivos en el mercado. Hay cuestiones que uno plantea y a partir de ahí se deberían resolver y no se resolvieron. Se han ido muchachos importantes, pero son situaciones que no las manejo yo", dijo el entonces DT de Boca.

Al otro día fue despedido de su cargo y se generó una controversia sobre aquella frase. De todas maneras, el entrenador sostiene su punto. "No me arrepiento, era una respuesta a una pregunta. Nunca pensé en herir sentimientos de nadie... Todos los entrenadores tienen la posibilidad de plantear y pedir refuerzos para mejorar, pero fue una respuesta a una pregunta", señaló.

En una charla con el youtuber "Ezzequiel", le preguntaron al "León" si cree que no dar aquella respuesta le hubiera permitido seguir en el cargo. "Yo lo puedo pensar pero no soy quien lo debería responder. Deberían responderlo otros...", contestó el entrenador.

Pero luego contó cuál era el puesto que más le interesaba reforzar. "No habían sido muchos los lugares donde uno pensaba que se necesitaban opciones... El caso de la no renovación de Salvio... Ahí pensábamos que necesitábamos variantes para ser más competitivos y tener opciones durante el partido. Eran dos o tres posiciones nomás lo que yo había planteado, no más que eso", aseguró Battaglia.