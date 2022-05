Las últimas horas del mundo Boca tuvieron dos caras. Por un lado, la felicidad intacta por la clasificación a la final de la Copa LPF, mientras que por otro la dezasón por una nueva denuncia que recibió Sebastián Villa, donde en esta ocasión se lo acusó por una violación e intento de homicidio.

A pesar de que Boca no tuvo su mejor partido, a través de los penales pudo sortear el durísimo escollo que fue Racing. Y luego del choque en la cancha de Lanús, Sebastián Battaglia se expresó en conferencia de prensa. Ya lejos de estar en la cuerda floja, el DT del Xeneize sorprendió a todos con su declaración al respecto de la situación del colombiano.

"Sabemos lo que pasó y hablamos de la situación, pero no más que eso", manifestó Battaglia, quien no quiso ahondar en detalles luego de que le preguntaran respecto a su pensamiento. Y si bien no fue más allá, desde la institución solamente emitieron un comunicado en el que indicaron que están a disposición de la víctima.

Luego de romper el silencio sobre la situación judicial de Villa, el entrenador del Xeneize explicó por qué obtuvieron la clasificación a la siguiente instancia: "Boca es Boca y hay que respetarlo siempre. Después quién juega mejor y quién peor, díganlo ustedes (por los periodistas)", expresó. Y completó: "Boca está para decir presente cuando tiene que hacerlo, por eso hoy es finalista".