Pese a que Boca le ganó a Central Córdoba, Sebastián Battaglia no tuvo pelos en la lengua y mostró todo su enojo. ¿Qué sucedió?

Luego de una semana bastante agitada en el mundo Boca, los dirigidos por Sebastián Battaglia lograron imponerse frente a Central Córdoba por 2-1 tras el doblete de Eduardo Salvio y quedaron como escoltas de Estudiantes en la Zona B de la Copa LPF.

A pesar de que el Xeneize no jugó un buen encuentro y no mejora en el juego, el entrenador se mostró contento por lo conseguido, y le dio las gracias a los futbolistas por haber dejado todo dentro de la cancha: "Estoy muy agradecido con los jugadores por el esfuerzo. Fue un premio para ellos". Además, reconoció que mejoraron en base a lo que sucedió el último miércoles en La Bombonera: "Es muy importante que los muchachos hagan el esfuerzo que hacen. Los últimos minutos ante Godoy Cruz no nos habían gustado".

Después de que Battaglia reconociera en conferencia de prensa que "no todo es ir partido a partido, yo creo en los procesos", se mostró algo inquieto porque "otra vez arrancamos ganando y no lo pudimos mantener".

Sobre el final, antes de que el jefe de prensa de Boca anunciara que se llevaría a cabo la última pregunta en la conferencia, Battaglia se mostró muy enojado porque le consultaron por el encuentro ante Corinthians, a quien visitarán por la Libertadores: "El martes tenemos un partido importante, pero dejame pensar a partir de mañana. Dejame un poquito de paz, recién terminamos un partido", enfatizó.