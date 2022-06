El mundo Boca cambió rotundamente después de varios meses en los que solamente se hablaba de un mal funcionamiento futbolístico, internas dentro del plantel y una gran disconformidad por parte del Consejo de Fútbol. Entre Juan Román Riquelme y Sebastián Battaglia lograron enderezar el barco, pusieron su espalda y los resultados quedaron a la vista: campeón de la Copa LPF, clasificación en la CONMEBOL Libertadores y también en la Copa Argentina.

A pesar de que en el fútbol argentino no se están dando tantas incorporaciones, ya que la economía del país no ayuda en lo más mínimo a los clubes, en el Xeneize se continúan moviendo para jerarquizar a un plantel en el que saben que pueden darse algunas salidas. Y no porque así lo quieran los directivos o el cuerpo técnico, sino porque hay varios sondeos de equipos del exterior.

Por eso mismo, el entrenador mantuvo un diálogo con los integrantes del Consejo de Fútbol, donde solicitó sumar jugadores de jerarquía y que sea en tres puestos claves. La idea de Battaglia es poder tener un mediocampista por la derecha, un volante interno y también un creador de juego. Y no es para nada descabellado el pedido, ya que sabe que Jorman Campuzano puede marcharse, como así también Esteban Rolón, por lo que solamente quedaría Alan Varela.

Pese a que, en este caso, faltaría un mediocampista central, dentro del plantel quedará Diego González, por lo que la idea es que llegue un volante interno que pueda cumplir con las dos facetas, como en algún momento lo hizo Guillermo Fernández. En cuanto al creador, saben que no siempre contarán con Óscar Romero, como viene sucediendo en los últimos encuentros porque se marchó a la Selección de Paraguay.

Si bien están conformes con el rendimiento del ex Racing y San Lorenzo, necesitan un futbolista más en dicha posición para cubrir sus convocatorias a la Albirroja, como así también por si el nacido en Fernando de la Mora llega a tener un imponderable. ¿Le cumplirán?