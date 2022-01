Benedetto habló de su relación con Sampaoli y le tiró un palazo al Marsella: "No se comportaron"

Una de las partes más importantes de la negociación que encaró Boca para la vuelta de Darío Benedetto fue convencer al Olympique de Marsella. El club francés era el dueño del pase del "Pipa" y su aprobación era fundamental para poder realizar la operación que derivó en el traspaso del goleador.

Por fortuna para el Xeneize, todo salió bien. Y el delantero ya forma parte del plantel azul y oro de cara a esta temporada 2022. ¿Cómo quedó la relación entre Benedetto y el Marsella? ¿Y con Jorge Sampaoli? El atacante aprovechó para saldar cuentas pendientes con el fútbol francés.

"Es difícil decir qué pasó, jaja... Prefiero ahorrarme los comentarios. Con Jorge tengo una buena relación, con el cuerpo técnico también", manifestó Benedetto ante la consulta de ESPN. El "Pipa" se tuvo que ir al Elche de España cuando perdió terreno en el Olympique.

"En Marsella no se comportaron como yo pensé que se tenían que comportar. Pero esto es fútbol y yo lo entiendo. Sin rencores", deslizó el goleador de Boca sobre el club francés. Y sacó del medio a Sampaoli: "Tengo una buena relación con Jorge, he aprendido mucho. Es un gran técnico, me gusta muchísimo la manera de entrenar que tiene".