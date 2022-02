Los hinchas están más ilusionados que nunca: este domingo comenzará el segundo ciclo de Darío Benedetto en Boca. El goleador regresó al club donde brilló y está listo para un nuevo desafío. Ya demostró que rindió y ahora deberá estar a la altura de la expectativa que generó. Y todo se inicia este fin de semana.

Para este nuevo debut en el Xeneize, el "Pipa" ya tiene claro su look: pelo corto y barba. "Arrancamos así. Y si la cosa no funciona, le echamos la culpa al pelo y metemos alguna variante", explicó en la revista del club. Y también habló de sus tatuajes: "El último fue en la cabeza. Buscaba una frase corta y se me ocurrió 'Lealtad'. No vi que otros la tuvieran y es una palabra fuerte".

Benedetto ya tiene un "Esto es Boca" en el abdomen pero también reveló que quiso hacerse otro. Y uno muy especial. "Sí, es verdad que me quise tatuar a Palermo. Mi mujer me convenció de que no me lo hiciera: 'Mirá si después te arrepentís....'", comentó al respecto.

El "Pipa" comenzará un nuevo ciclo en Boca con mucha historia por hacer: su objetivo es convertirse en un ídolo indiscutido del club. "Martín siempre fue mi ídolo porque jugamos en el mismo puesto. Román también lo es. Ojalá que el día de mañana se pueda superar eso. Boca tiene muchos ídolos", aseguró.