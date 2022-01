El Xeneize reactivó sus redes sociales para anunciar dos nuevas contrataciones, pero no fue lo que los simpatizantes esperaban.

Ya pasaron doce días desde el inicio del 2021 y Boca sigue muy activo en el mercado de pases en busca de concretar el mayor anhelo de Riquelme desde que terminó la última temporada. Todo indica que Darío Benedetto se volverá a poner la azul y oro en los próximos días, luego de conocerse la decisión del Marsella en vender al jugador. Las negociaciones se llevarán a cabo con los condicionantes que puso Christian Bragarnik, con algunas operaciones de por medio que incluyen ventas al fútbol mexicano y argentino.

Mientras tanto, el Consejo de Fútbol avanzó en silencio por distintos nombres que aparecen en carpeta y los hinchas del Xeneize no dejan de estar pendiente a las vías oficiales del club con la esperanza de que llegue el gran anunció, ya sea por Benedetto o por jugadores que podrían arribar en el corto plazo como Nicolás Figal y Ángel Romero. En ese contexto, el conjunto de La Ribera agarró desprevenidos a los simpatizantes en Twitter con dos sorpresivos anuncios.

La cuenta oficial de Boca en la red del "pajarito azul" generó la locura de los hinchas al anunciar dos nuevas contrataciones de cara a la próxima temporada. ¿El motivo? Muchos usuarios mostraron su desilusión al ver que las publicaciones no se trataban de Darío Benedetto, sino de incorporaciones para el plantel femenino que recientemente campeonó ante San Lorenzo para despedir el año pasado. Los comentarios fueron casi en su totalidad con mensajes pidiendo al "Pipa"

El Xeneize le dio una cálida bienvenida a Gabriela Barrios y Melanie Moran, nuevas jugadoras del equipo que aún no tiene Cuerpo Técnico al mando tras la ida de Christian Meloni a la Selección Argentina Sub 17 y Sub 15. Se espera que en los próximos días se anuncie al nuevo entrenador que tomará las riendas del grupo de las campeonas para el primer semestre competitivo de 2022.

La reacción de los hinchas en Twitter