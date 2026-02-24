Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

A poco más de 24 horas de conocerse la renuncia de Marcelo Gallardo a su cargo como entrenador de River y anunciar que dirigirá su último partido contra Banfield en el Más Monumental, la dirigencia del club rápidamente se movió para cerrar a su reemplazante.

En este sentido, el nombre que más consenso generó puertas adentro fue el de Eduardo Coudet, quien actualmente se encuentra en Alavés de España, y según pudo saber Bolavip, se entablaron las primeras conversaciones, en las que llegaron a un acuerdo de palabra.

Para que el ‘Chacho’ se convierta en el nuevo entrenador del club, el Millonario le abonará a Alavés un resarcimiento económico para interrumpir su contrato y así pagarle por los cuatro meses que le quedaban, ya que su vínculo finaliza el próximo 30 de junio.

De esta manera, se espera que en los próximos días se llegue al acuerdo definitivo tanto con el entrenador como también con el elenco español y así Coudet emprenda viaje rumbo a Argentina para dirigir su primer entrenamiento junto al plantel.

Por otro lado, como consecuencia de esto está en duda la presencia del ‘Chacho’ en el próximo compromiso de Alavés por LaLiga, que será el viernes 27 de febrero, cuando en el Estadio Ciudad de Valencia visitará a Levante en un duelo clave por la permanencia.

La vez que Coudet declaró que iba a dirigir a River

“Voy a tener la posibilidad de dirigirlo porque me ha tocado estar como jugador. Tengo un cariño muy grande con el club, me siento muy reconocido desde el club“, declaró en 2019 el entrenador de 51 años cuando le consultaron sobre la posibilidad de sentarse en el banco de River.

Posteriormente, expresó: “Creo que en el tiempo, en algún momento, me va a cruzar… mi carrera se va a cruzar con River“. Casi siete años después, el ex entrenador de Rosario Central y Racing podría pegar la vuelta al fútbol local, pero para hacerse cargo del Millonario.

