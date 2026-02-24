Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

La dirigencia del Millonario está a un paso de cerrar la llegada de su nuevo entrenador.

Por German García Grova

Seguí a Bolavip en Google!
Eduardo Coudet se encamina a llegar a River.
© GettyEduardo Coudet se encamina a llegar a River.

A poco más de 24 horas de conocerse la renuncia de Marcelo Gallardo a su cargo como entrenador de River y anunciar que dirigirá su último partido contra Banfield en el Más Monumental, la dirigencia del club rápidamente se movió para cerrar a su reemplazante.

En este sentido, el nombre que más consenso generó puertas adentro fue el de Eduardo Coudet, quien actualmente se encuentra en Alavés de España, y según pudo saber Bolavip, se entablaron las primeras conversaciones, en las que llegaron a un acuerdo de palabra.

Para que el ‘Chacho’ se convierta en el nuevo entrenador del club, el Millonario le abonará a Alavés un resarcimiento económico para interrumpir su contrato y así pagarle por los cuatro meses que le quedaban, ya que su vínculo finaliza el próximo 30 de junio.

De esta manera, se espera que en los próximos días se llegue al acuerdo definitivo tanto con el entrenador como también con el elenco español y así Coudet emprenda viaje rumbo a Argentina para dirigir su primer entrenamiento junto al plantel.

Por otro lado, como consecuencia de esto está en duda la presencia del ‘Chacho’ en el próximo compromiso de Alavés por LaLiga, que será el viernes 27 de febrero, cuando en el Estadio Ciudad de Valencia visitará a Levante en un duelo clave por la permanencia.

La vez que Coudet declaró que iba a dirigir a River

Voy a tener la posibilidad de dirigirlo porque me ha tocado estar como jugador. Tengo un cariño muy grande con el club, me siento muy reconocido desde el club“, declaró en 2019 el entrenador de 51 años cuando le consultaron sobre la posibilidad de sentarse en el banco de River.

Publicidad
En Brasil apuntan al primer equipo interesado en Marcelo Gallardo tras su salida de River

ver también

En Brasil apuntan al primer equipo interesado en Marcelo Gallardo tras su salida de River

Posteriormente, expresó: “Creo que en el tiempo, en algún momento, me va a cruzar… mi carrera se va a cruzar con River“. Casi siete años después, el ex entrenador de Rosario Central y Racing podría pegar la vuelta al fútbol local, pero para hacerse cargo del Millonario.

Datos claves

  • Eduardo Coudet alcanzó un acuerdo de palabra con la dirigencia para reemplazar a Marcelo Gallardo.  
  • El club River Plate pagará un resarcimiento al Alavés por los cuatro meses restantes de contrato.
  • La presencia de Coudet ante Levante el 27 de febrero está en duda por su salida.
German García Grova
German García Grova

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Grandeza total de Gallardo para despedirse de River: vio que la situación no daba para más y dio un paso al costado

ggrova
German García Grova

La cronología de las últimas horas de Marcelo Gallardo como DT de River

Lee también
Pronósticos Argentinos Juniors vs Barcelona: el Bicho defiende la ventaja en La Paternal
Apuestas

Pronósticos Argentinos Juniors vs Barcelona: el Bicho defiende la ventaja en La Paternal

Adam Bareiro soltó una frase polémica que impacta en River
Boca Juniors

Adam Bareiro soltó una frase polémica que impacta en River

Cómo está compuesto el cuerpo técnico de Eduardo Coudet
River Plate

Cómo está compuesto el cuerpo técnico de Eduardo Coudet

Los números de Eduardo Coudet, el técnico elegido por River
River Plate

Los números de Eduardo Coudet, el técnico elegido por River

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo