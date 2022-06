¿Qué pasa con Gastón Ávila? El nombre del defensor fue uno de los primeros en aparecer en la lista de posibles salidas de Boca en este mercado de pases. El motivo es claro: con Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo consolidados tras cumplir la sanción de Conmebol y Carlos Zambrano como primer suplente, las chances del joven de sumar minutos son mucho menores.

Sabiendo que corre de atrás, el "Gato" desea irse del club para poder tener rodaje y el primer destino que apareció fue Rosario Central. La posibilidad de irse a préstamo al Canalla es concreta pero no se cerró porque el consejo de fútbol desea que renueve su contrato antes de irse y por ahora el futbolista se negó. En el medio de esta situación, llegó una oferta del Royal Antwerp de Bélgica por su pase.

El periodista Augusto César expicó que la decisión de Boca es no dejar ir a Ávila hasta que no renueve el vínculo. "Gaston Avila sigue sin aparecer entre los convocados. 5to partido consecutivo. Hasta que no se resuelva su situación contractual no volverá. Para salir a préstamo debe renovar. Tiene una oferta del Royal Antwerp de Bélgica de 3,5 millones de euros que el Consejo deberá analizar", informó.

Por otro lado, en TyC Sports anunciaron que "la postura del Concejo de Fútbol de Boca es la de no largar al defensor por esos valores", en cuanto a la propuesta que llegó desde Europa. Con este panorama, la situación de Ávila se trabó y, al parecer, solo una decisión del futbolista puede acelerar los tiempos para su salida.