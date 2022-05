Después de lo que fue la clasificación del Xeneize a los cuartos de final, el defensor peruano habló para un medio de su país y lanzó una polémica frase: "No quiero levantarme, quiero ya acabar esto".

Pese a que las dudas sobre el equipo de Sebastián Battaglia van quedando en un segundo plano gracias a los últimos resultados de Boca en la Copa de la Liga, el Xeneize no tiene un día de calma y en este domingo, tras clasificar a los cuartos de final, se encendieron las alarmas en el consejo de fútbol.

Tras un partido correcto luego de recuperarse del desgarro que sufrió en el isquiotibial derecho a principios de abril, Carlos Zambrano sorprendió a todo Boca con una frase en la que pone en duda su continuidad: "'No quiero levantarme, quiero ya acabar esto'. Tengo 32, 33 años casi, ya tengo casi la mitad de mi vida fuera del país", comenzó.

En una charla radial que mantuvo con el medio peruano Crónicas de impacto, el defensor del Xeneize abrió su corazón y sostuvo que el retiro puede estar muy cerca ya que "quiero relajarme, disfrutar todo lo que he podido lograr". Confesiones en las que también cuenta que le gustaría aprender a tocar el piano y a realizar trucos de magia.

Pese a este deseo de dejar el fútbol y concentrarse en su familia y amigos en Perú, el defensor de Boca comentó que desde su casa hacen fuerza para que no ocurra: "Mi familia me dice: 'No, tienes que darle un par de años más, tienes que demostrar más, tienes que llegar al Mundial". Objetivo que está a un partido de cumplirse.

De esta manera, según los dichos del propio defensor, si Perú clasifica a Qatar 2022 en el repechaje este podría ser el último torneo que dispute en el fútbol. Vale destacar que durante su carrera jugó en las juveniles del Schalke 04 para luego jugar en ST Pauli, Eintracht Frankfurt, Rubin Kazan, Basilea y PAOK antes de llegar a Boca.