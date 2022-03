Cambio de última hora: Fabra no será el capitán de Boca en el Superclásico

Restan pocas horas para que el país quede paralizado. A partir de las 19, Boca visitará a River en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino y buscará cortar una racha adversa de 8 derrotas consecutivas por torneos locales.

Sebastián Battaglia ya tiene todo definido, donde además de haber confirmado el equipo, también definió al capitán del equipo. Después de que Carlos Izquierdoz se lesionara, el DT determinó que Carlos Izquierdoz sea su reemplazante, como así también iba a ser Frank Fabra el poseedor de la cinta de capitán.

Cuando todo estaba dado para que el colombiano fuera el nuevo líder del Xeneize, a través de una información que obtuvieron los periodistas del programa radial El Show de Boca, conducido por Julio Pavoni, se confirmó que Marcos Rojo será quien porte la cinta.

No será la primera vez que el ex zaguero central de Manchester United sea el capitán de Boca, ya que por una decisión grupal del plantel es el encargado de portarla en el caso de que no esté presente Carlos Izquierdoz, como será en esta ocasión.