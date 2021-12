Defensa y Justicia terminó el 2021 con el gran objetivo cumplido, que era volver a jugar una competencia internacional. La recta final del conjunto de Sebastián Beccacece fue digna de un equipo campeón: 12 partidos consecutivos sin conocer la derrota, con 10 victorias y tan solo 2 empates. Este domingo en Varela, el Halcón venció a Lanús por 2 a 1 con tantos de Carlos Rotondi y Walter Bou para cerrar el año de la mejor manera posible, a espera del partido de Talleres para saber si termina en el segundo o tercer puesto de la tabla.

La "Panterita" fue una de las grandes figuras de Defensa en el campeonato, por no decir el mejor. Junto a Miguel Merentiel, Bou finalizó la Liga Profesional como máximo goleador del equipo con 10 tantos cada uno y cerró un semestre bárbaro, donde su evolución futbolística quedó a la vista. A partir del 2022, el delantero tendrá que retornar a Boca Juniors tras finalizarse su préstamo y Sebastián Battaglia deberá decidir si lo tendrá en cuenta para la próxima temporada, sabiendo que el jugador quiere tener rodaje como titular. Caso contrario, buscará un nuevo club.

Después de la victoria del Halcón contra Lanús, Bou dialogó con TNT Sports y no dudó en afirmar que fue su mejor temporada profesional. "Me entregué al 100% a esta institución maravillosa. Di todo lo que podía dar de mí y quedó demostrado en la cancha", señaló el artillero del conjunto de Varela. Luego, al ex Gimnasia le consultaron por su vuelta a Boca y contestó: "Tengo contrato hasta el 31 de diciembre. Voy a esperar hasta que venza y luego veré lo que pasará en el futuro. Estamos viendo lo que va a pasar porque todavía no hablé nada".

Walter dejará de ser parte de Defensa y Justicia al finalizar el mes que corre, con la posibilidad de que el club de sur haga un intento por volver a tenerlo en sus filas. Mientras tanto, el Xeneize es el dueño de su pase y tanto el Consejo de Fútbol como Battaglia deberán decidir qué van a hacer con el atacante. Hace algunas semanas, Bou ya se había expresado por su inminente retorno a Boca. "Me gustaría volver. De todas maneras el lugar donde me toque jugar voy a dar todo", afirmó. ¿Tendrá la chance de ser el 9 titular del club de La Ribera?