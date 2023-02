Tuvo su primera gran noche como arquero de Boca, primero, tapando un gran remate de Benítez en el primer tiempo, y luego por contener, en el segundo tiempo, el penal a Facundo Castelli, que él mismo cometió.

Luego del partido, en el que fue elegido como figura por la transmisión de TNT Sports, el arquero de Boca habló y comentó como fue la jugada del penal: "Vi que venía solo, si yo me anticipaba un segundo antes iba a llegar antes que él, pero bueno, tuve que hacer el penal, no me quedó otra", comenzó.

Además, explicó la fórmula que tuvo para tapar el penal: "Los habíamos mirado con Fer Gayoso (el entrenador de arqueros), Javi García, con Lea Brey, habíamos visto un poco como pateaban y teníamos una idea y por suerte pude colaborar con mi equipo".

Y cerró, mostrándose feliz por ayudar a su equipo manteniendo el arco en 0 por segundo partido consecutivo: "Siempre es lindo ayudar, si lo anticipaba un segundo antes la cortaba yo, pero bueno, mala suerte que cometí el penal, me comí una amarilla, pero por suerte puede colaborar".