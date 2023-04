Por la fecha 13 de la Liga Profesional, Rosario Central y Boca empataron 2 a 2 en el Gigante de Arroyito en un partido que tuvo todos los condimentos, tanto dentro como fuera de la cancha, así como también polémicas en el arbitraje, debido a que adicionó 10 minutos en el segundo tiempo.

Cuando se disputaba el último minuto, el Xeneize llegó al empate a través de un cabezazo de Nicolás Figal, por lo que los jugadores del Canalla, una vez finalizado el encuentro, fueron a hablar con el árbitro Ariel Penel para pedir explicaciones sobre el tiempo que añadió en un partido que tuvo demoras por lesiones y trifulcas entre los equipos.

Referido a los minutos adicionados, Sergio Romero, el arquero de Boca, habló con TNT Sports, en donde afirmó: "Lamentablemente no tuvimos tiempo adicional, no sé cuanto tiempo estuvo parado el partido y no sé cuanto tiempo adicionó. Para mí se quedó corto, pero bueno, hay que seguir".

Además, hizo un análisis sobre el rendimiento de su equipo: "Creo que aprendimos a no caernos cuando nos hacen un gol y a no bajar los brazos, eso es lo más importante, vamos a seguir creciendo. Llevamos muy pocos entrenamientos con el técnico nuevo y vamos a seguir creciendo como equipo y como grupo. Lo principal es no perder, hoy volvimos a mostrar caracter como en la Copa Libertadores".