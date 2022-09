Desde aquella noche en la que Huracán le ganó 1-0 a Boca con el gol deMatías Cóccaro, cada acción del futbolista uruguayo quedó marcada. Incluso, le pidió disculpas a las tribunas de La Bombonera por haberle convertido al Xeneize, dirigido por Sebastián Battaglia en aquel entonces.

Por todo lo que se había generado luego de aquel encuentro, y también en la previa a lo que fue el empate por la actual Liga Profesional, Cóccaro era uno de los jugadores que se llevarían todos los flashes en Brandsen 805. Y si bien quiso amargarle la noche al conjunto de Hugo Ibarra, no lo logró. Pero sí tuvo un polémico cruce con Marcos Rojo.

Apenas había comenzado el encuentro, el Zorro buscó que el ex defensor de Manchester United le cometiera penal, pero el árbitro Yael Pérez Falcón dictaminó que no hubo infracción. Si bien la decisión del colegiado trajo algo de polémica, antes de que comenzara la segunda etapa, se pudo ver al ex Montevideo City Torque con Rojo y el encargado de impartir justicia manteniendo un diálogo muy jocoso. Y tras la igualdad, se supo qué fue lo que se dijeron.

Una vez que culminó el encuentro en el Alberto J. Armando, Cóccaro dialogó con TNT Sports y explicó que "con Marcos siempre tenemos un partido a parte, es uno de los mejores centrales del fútbol argentino". Y luego añadió: "Siempre hablamos cosas del partido". El Zorro no quiso entrar en ninguna polémica, pues ya hubo suficiente con el penal no sancionado.