El miércoles hubo susto en Casa Amarilla. Hugo Benjamín Ibarra llegó bien temprano, como es habitual, pero antes de salir a la cancha para dar inicio al entrenamiento comenzó a sentirse mal. Avisó y tras ser atendido por los médicos del club fue trasladado al hospital en el que quedó internado por una noche por control y prevención.

Para Alfio Basile, quien como entrenador de Boca vivió momentos de gran éxito y otros en los que las cosas no fueron tan bien, es imposible intentar separar el presente futbolístico del Xeneize, que viene de perder como visitante ante Banfield, del episodio que sufrió su director técnico.

“Yo no soy médico, pero probablemente lo del Negro haya tenido que ver con que no encuentra el equipo. O que lo encuentra cuando juega de local pero no de visitante", comenzó diciendo en diálogo con Los Más Grandes. Y agregó: "Hoy Boca no tiene un Riquelme y no creo que vaya a tener un jugador como Román por mucho tiempo”.

Claro que un equipo como Boca, en la realidad del fútbol argentino actual, no puede quejarse de la falta de jugadores. En esa línea, El Coco eligió a sus predilectos dentro del plantel que conduce Ibarra: "De Romero me gusta su técnica, pero no lo veo bien futbolísticamente. A mi me encanta Fabra, aunque algunos lo quieran sacar del 11, es un jugador que siempre estaría en mi equipo. Es el mejor jugador de Boca", señaló.

Para recuperarse de la derrota sufrida en casa del Taladro, Boca recibirá a Instituto de Córdoba este domingo. Hugo Ibarra, plenamente recuperado, todavía mantiene algunas dudas en relación al equipo titular que, como viene la mano, posiblemente no despejará hasta el día de partido.