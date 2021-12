El bombazo llegó desde México y sorprendió a todos los hinchas de Boca: Pol Fernández está cerca de regresar al Xeneize en un intrercambio entre el club de la Ribera y Cruz Azul por Cristian Pavón.

El volante surgido en las inferiores de Boca se lució en su último paso por el club por más que no haya sido demasiado extenso, ya que fue de solo un año y con un parate por la pandemia de por medio. Sin embargo, fue clave para la obtención de la Superliga 2019/20, la cual el Xeneize ganó en la última fecha del campeonato al ganarle a Gimnasia en La Bombonera.

Tras ese encuentro decisivo, se paró el mundo del fútbol y retornó meses después, con Pol todavía siendo clave en el esquema de Miguel Ángel Russo. Hasta que comenzaron las polémicas.

Pol quería quedarse en el club y Boca quería quedárselo, pero tenía una elevada opción de compra en su préstamo desde el Cruz Azul de 7 millones de dólares. El Consejo del Fútbol buscó una nueva cesión por un año más con una opción obligatoria de 5 millones al finalizar el vínculo, pero en la misma se incluyeron otras pretenciones salariales que no dejaban contento a Fernández, por lo que no se dio esta continuidad.

Al momento de oficializar su salida, en Boca emitieron un comunicado en el cual casi que culpaban a Pol: "Si bien el club tenía acordada con el Cruz Azul de México una opción de compra que vence el 31 de diciembre, en los últimos días el jugador comunicó que no quería continuar en la institución. Por tal motivo, ante la voluntad expresada por el jugador, Boca no hará un esfuerzo de compra tan grande, por lo que ha tomado la decisión de no hacer uso de la opción vigente".

Al confirmarse su partida del club y con este comunicado a cuestas, Pol Fernández lanzó dardos contra Riquelme y la dirigencia, dejando en claro cómo y porqué se dio su salida: "Yo nunca tuve una propuesta formal de Boca para seguir. Ni yo ni la gente que trabaja conmigo. Nunca pude tomar la decisión de seguir porque nunca tuve un contrato para analizar. Lo que más me dolió fue haberme ido como me fui. Jugué todos los partidos, me sentía muy cómodo, muy bien, que ayudaba mucho".

Esto lo dijo en una entrevisa con TNT Sports en enero del 2021, donde además explotó diciendo: "Mi entorno pensó que Boca me iba a comprar. Recibí un llamado con que tenía que firmar un papel para extender el préstamo, el Consejo de Fútbol me quiso explicar por qué hacían eso, pero yo no entendía. Les indiqué que se comunicaran con la gente que me maneja, con mi papá. Pasaron las semanas, papá no recibió ningún llamado y me volvieron a hablar, con lo mismo. Otra vez les dije que lo llamaran. No lo hicieron, había pasado un mes sin jugar, y un día me avisaron que si quería que no vaya más al club porque no iba a jugar más. Les respondí que iba a cumplir mi contrato hasta el último día".

Ahora, Riquelme lo quiere en Boca nuevamente antes del 3 de enero, para que comience la pretemporada a la par del grupo. Para ello, informan que limaron las asperezas ocurridas en su controversial salida. ¿Es el primer refuerzo de Boca?