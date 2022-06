Una de las grandes novelas de este mercado de pases en el fútbol argentino es la negociación de Boca con Arturo Vidal. Es que apenas días después de la relación existente entre River y Luis Suárez en la que el club de Núñez se comunicó con el uruguayo para intentar contratarlo, desde el Xeneize movieron fichas para también tratar de quedarse con una estrella de talla mundial y ahí encajaba el volante chileno.

Sin embargo, claro está que para un arribo semejante, la negociación no es sencilla, y en los últimos días las novedades que llegaban al respecto de esta cuestión parecían ilusionar a Boca con una posible incorporación bomba en sus filas en la que el nombre y apellido era finalmente Arturo Vidal, pero este viernes, fue Juan Román Riquelme quien puso paños fríos en la situación.

En el día de su cumpleaños número 44, donde los hinchas Xeneizes le tienen preprada una fiesta en La Bombonera en el partido ante Unión de la Liga Profesional, Román habló en la previa del encuentro con TyC Sports y se refirió al mercado de pases, haciendo foco en la cuestión de Vidal siendo contundente.

"Con Arturo Vidal no hemos hablado", sentenció hablando con Líbero, aunque luego fue más allá y explicó que en caso de entablar negociaciones formales con el mediocampista de 35 años, habría una traba que es el cupo de extranjeros, ya que a partir del 1 de julio el venezolano Jan Hurtado regresa a Boca y si decide quedarse, ocupará uno de los cupos.

Junto con Hurtado, Sebastián Villa, Óscar Romero, Jorman Campuzano, Carlos Zambrano y Luis Advíncula completan la lista (Frank Fabra tiene nacionalidad argentina y por eso no ocupa lugar entre los extranjeros), por lo que hasta que alguno de ellos no se marche del plantel xeneize, Boca no podrá sumar a Arturo Vidal en caso de concretar las negociaciones, así como tampoco la algún otro futbolista de otra nacionalidad que no sea la argentina.