Si bien la temporada ya está en marcha, con la Copa de la Liga, la Copa Argentina y la CONMEBOL Libertadores como máximos objetivos, el Consejo de Fútbol de Boca sabe que quedan poco menos de tres meses para la apertura de un nuevo período de transferencias.

En el segundo semestre del 2022 se definirán las competencias más importantes y, con el poder económico que tiene el Xeneize, es un hecho que llegarán nuevas caras al club. En vistas al próximo mercado de pases, en La Ribera apunatarían a grandes nombres de jerarquía como el de Edinson Cavani, quien no renovará su contrato con el Manchester United.

Además del uruguayo, una de las cuentas pendientes que tiene Juan Román Riquelme desde el último mercado es poder traer un volante central. Raúl Cascini, integrante del Consejo, se había comunicado con Andrés Cubas para poder concretar su regreso a la institución y, finalmente, no se terminó dando.

Sin embargo, la chance de que el futbolista de la Selección de Paraguay vuelva a ponerse la azul y oro volvió a reflotarse. Ekrem Konur, periodista experto en el mercado de pases que, entre otras primicias, adelantó el regreso de Darío Benedetto a Boca, informó que el Xeneize ya está en conversaciones para contratar a Cubas de cara al libro de pases en junio. ¿Vuelve el hijo pródigo?

"Cubitas" se encuentra militando en las filas del Nîmes Olympique, equipo de la segunda división de Francia, y recientemente habló de la posibilida de retornar a La Ribera. "Si Boca está interesado en mi, no hay mucho que pensar. No hace falta que me llame Riquelme para decirme que me quiere. Ya que Boca se interese en mi es suficiente. Ahí está mi corazón", le dijo el volante a La Red en este 2022.