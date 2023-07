Por tercer año consecutivo, Juan Román Riquelme estaría buscando cerrar la llegada a Boca de Edinson Cavani, quien pese a tener un año de contrato por delante con Valencia está decidido a rescindir el vínculo producto de la poca continuidad que tuvo, especialmente en la segunda mitad de la temporada.

Si bien el propio peso del nombre de un futbolista que pasó por clubes como PSG y Manchester United, además de haber tenido muy buenos años como dupla de Luis Suárez en la Selección de Uruguay, puede generar entusiasmo, no son pocos los que resaltan que está muy lejos del mejor momento de su carrera.

Uno de ellos fue Cristian Traverso, multicampeón con Boca que comparó su posible llegada con las de Paolo Guerrero a Racing y Salomón Rondón a River, ambos futbolistas de larga trayectoria internacional que en el ocaso de su carrera no lograron hacer pie en el fútbol argentino.

Pero además, el exjugador del Xeneize dijo estar en contra de intentar traer a un futbolista que en dos ocasiones le dijo que no al club y que ahora aceptaría llegar porque no tiene ofrecimientos: “Te fueron a buscar hace dos años y dijiste que no. Te fueron a buscar hace un año y dijiste que no. Y ahora que no juega quiere venir. Tomatelá, Cavani“, expresó en TyC Sports.

Para Traverso, el jugador que llegue a Boca debe tenerlo como una prioridad. Por otro lado, dijo que si finalmente se concretara su llegada, por rendimiento, actualmente debería ser suplente de Merentiel.