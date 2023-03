Después que en Boca se hicieran muchas ilusiones con el posible arribo de Gerardo Martino como entrenador para reemplazar a Hugo Ibarra; incluso después que se avanzara que éste había mantenido un diálogo muy bueno con Riquelme, la respuesta del exentrenador de la Selección Argentina y Barcelona finalmente fue negativa.

Martino se comunicó en horas de la mañana con el Consejo de Fútbol para hacerle saber que no aceptaría el ofrecimiento y que esa decisión era definitiva. ¿Las razones? Según comentó el periodista Tato Aguilera en TyC Sports habría argumentado que por el momento quiere estar sin trabajar.

Resulta difícil pensar que entre Boca y el director técnico que condujo a México en el Mundial de Qatar no hayan logrado ponerse de acuerdo en una fecha para el inicio de sus gestiones, especialmente porque el Tata sabía desde el momento en que se iniciaron las conversaciones que el Xeneize no tenía ninguna intención de disputar toda la fase de grupos de la Copa Libertadores con un entrenador interino.

Si Martino hubiese planteado realmente que no quiere dirigir hasta mitad de año, estaría contradiciendo los plazos que él mismo se había puesto y había hecho públicos luego de desvincularse de México, ya que había dicho que se tomaría dos meses a partir de la finalización del Mundial de Qatar. Ese tiempo está por demás cumplido.

Que la negativa haya adoptado el carácter de "definitiva" también invita a pensar que no fue por diferencias económicas. De ser así, se hubiese tomado el tiempo para esperar a que Boca pudiera hacerle una nueva oferta que se asemejara a sus demandas, tal y como se tomó el tiempo de escuchar qué proyecto tenían para ofrecerle.

"Lo que le ha argumentado a los integrantes del Consejo de Fútbol es que por ahora quiere seguir sin trabajar. Que lo sedujo lo de Boca, sin dudas. Si no, no hubiese escuchado ni tenido la charla netamente futbolística. Contamos que lo iba a analizar y mucho. Pero cerca de las 11 de la mañana mandó el mensaje y dijo que no va a venir a Boca", contó Tato Aguilera. La información corrió por parte del club, no del propio entrenador que será una de las palabras más buscadas de ahora en adelante.