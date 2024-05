Durante muchos años, incluso décadas, se fue tejiendo una rivalidad realmente filosa entre César Luis Menotti, campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978, y Carlos Salvador Bilardo, ganador de la Copa del Mundo con la Albiceleste en 1986. Es que representaban filosofías y estilos de juego totalmente diferentes.

Tal es así que muchos se posicionaron detrás de estas dos diferentes corrientes: el “menottismo” y el “bilardismo”. Como si, obligatoriamente, no se tuviese la capacidad de poder destacar los innumerables aspectos positivos de ambos entrenadores. Inclusive, esto potenció la mala relación que existió entre el Flaco y el Narigón.

En medio de ese panorama, el mundo del fútbol quedó completamente consternado como consecuencia del fallecimiento de Menotti. Este domingo, el deporte en general se vistió de luto por la partida de uno de los entrenadores más importantes de todos los tiempos, no solamente en Argentina sino en el mundo entero.

Lógicamente, como no podía ser de otra manera, las demostraciones de afecto, de admiración y de reconocimiento no se hicieron esperar a lo largo y a lo ancho del globo terráqueo. Solamente unos pocos, por no decir uno solo como José Luis Chilavert, fueron quienes optaron por faltarle el respeto a una persona que ya no puede defenderse.

El Flaco Menotti falleció a los 85 años.

Inclusive, hasta el propio Jorge Bilardo, hermano del propio Doctor, apareció en escena para despacharse con declaraciones realmente destacables sobre Menotti. Más allá de exteriorizar su admiración, el familiar directo del campeón del mundo en México exteriorizó qué sentía el propio Narigón por ese colega con el que estaba distanciado.

“No sé si Carlos se enteró anoche pero hoy se va a enterar seguro porque van a estar los noticiosos y él ve la televisión. Se va a enterar”, comenzó narrando Jorge. Y, luego, manifestó que Carlos respetaba y mucho a Menotti: “Eso se respeta siempre. Es un tipo que cambió el fútbol. Se hizo respetar. Se empezó a respetar a la Selección Argentina. Le dio orden”.

Por último, Jorge Bilardo reconoció que se quedó con las ganas de que tuviese lugar una foto con los tres entrenadores campeones del mundo con la Selección Argentina -Menotti, su hermano y Lionel Scaloni-: “Yo siempre digo, en Argentina a los ídolos no se los trata bien”, culminó, despachándose con una suerte de reclamo.

El reconocimiento de Messi

“Nos dejó uno de los grandes referentes de nuestro fútbol. Condolencias a su familia y seres queridos, QEPD”, expresó La Pulga.

La admiración de Guardiola

El entrenador de Manchester City fue contundente sobre Menotti: “Siento una gran tristeza porque se ha ido alguien con el que he compartido no menos de 30 horas de conversaciones maravillosas. Para mí era un genio por su idea. Fue el más grande seductor del fútbol argentino”. Escucharlo era una cátedra. César era todo: ingenio, educación, inteligencia. Hacía de su palabra poesía y siempre fue fiel a sus convicciones. El estilo es innegociable, decía siempre”.