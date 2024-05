Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 5 de mayo de 2024. Luego de un sábado libre, el plantel volvió a los entrenamientos con la cabeza puesta en el partido del próximo martes contra Nacional de Montevideo por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. Armani eligió la cautela, qué necesita para clasificar al Mundial de Clubes 2025 y cómo están las situaciones de Muniain y De Arruabarrena, los nombres que sonaron en primera instancia para el próximo mercado de pases.

River volvió a los entrenamientos

El pasado viernes, River se midió ante Tigre en un amistoso que se dividió en tres bloques, todos ellos de 45 minutos. El primero fue para el Millonario por 2 a 0 con tantos de Borja y Solari, el segundo terminó empatado sin goles y el tercero fue para el Matador por 1 a 0 con gol de Londoño Bedoya. El sábado el plantel tuvo libre y este domingo regresaron a los entrenamientos de cara al partido contra Nacional.

Nacional, el próximo objetivo

River visitará a Nacional en el Gran Parque Central el próximo martes desde las 21 horas por la cuarta jornada del Grupo H de la Copa Libertadores. Si los de Demichelis ganan, se clasificarán a los octavos de final del torneo más importante del continente. El entrenador definirá el equipo en los próximos días, pero se esperan cambios respecto al equipo que viene de ganarle a Libertad en Paraguay por la tercera fecha. El once sería: Armani; Boselli, González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Aliendro, Villagra, Nacho Fernández, Echeverri; Solari y Borja.

Armani, cauteloso

“Esto es de a poco. Hay que afrontar con mucha responsabilidad la fase de grupos, tratar de clasificar. Sabemos que es difícil porque los rivales que nos tocan en fase de grupos siempre dan un plus contra River. Todos los partidos se hacen muy difíciles. Hoy el gran potencial lo tienen los brasileños, por cómo están armados, la clase de jugador que lleva cada equipo, se hace difícil, pero uno tiene que ir pensando de a poco, partido tras partido”, afirmó el capitán de River cuando le preguntaron si el Millonario es candidato a ganar la Copa Libertadores 2024.

Franco Armani. (Foto: Getty).

¿Qué necesita para clasificar al Mundial de Clubes 2025 sin depender de nadie?

Conmebol tiene seis plazas para el Mundial de Clubes 2025 y no puede haber dos equipos de un mismo país, salvo que sean campeones de Libertadores. Hasta el momento, Fluminense, Flamengo y Palmeiras tienen su lugar asegurado. Resta saber quién será el cuarto clasificado por ser campeón de la Libertadores 2024.

Además de los cuatro campeones de Libertadores, los dos equipos restantes se meterán por ranking y ahí River está en un puesto de privilegio. La Conmebol otorga tres puntos por partido ganado, uno por partido empatado y no da puntos por partidos perdido. Además, brinda tres puntos por cada instancia superada. Por tal motivo, a River le faltan nueve puntos para no depender de nadie y clasificar al Mundial de Clubes 2025: eso quiere decir que si gana dos partidos más en la fase de grupos se clasificará ya que sumará esos seis puntos y tres más por acceder a octavos de final.

Franco Mastantuono grita su gol ante Libertad. (Foto: Prensa River).

Muniain y De Arruabarrena, los nombres que suenan para el mercado de pases

Si bien todavía no abrió el libro de pases en Argentina, los rumores están a la orden del día. En River están pendientes de los movimientos del mercado y de los jugadores que queden libres. Muniain no jugará más en Athletic Bilbao y en Núñez están al tanto de la situación, aunque el entorno del jugador pretende que continúe su carrera en la MLS, por lo pronto en River tampoco lo tienen como prioridad ya que Martín Demichelis considera que tiene el puesto cubierto. Pero la última palabra no está dicha y habrá que ver cómo se desarrolla el mercado para ver si el español llega o no al Millonario.

Por otro lado, Ignacio De Arruabarrena, arquero uruguayo -con ciudadanía argentina- que se desempeña en Arauca de Portugal quedará libre y, según trascendió, en River se movieron para averiguar condiciones. Tanto el arquero como su entorno dejaron en claro que está el deseo de llegar a Núñez. Desde el Millonario no se expresaron al respecto.