Quizás sea un caso extraño a comparación de lo que ofrece un club de su envergadura, pero Boca mantiene un completo silencio y hermetismo a la hora de decidir quién es el nuevo entrenador. Hoy es prácticamente un tema de índole nacional y que hasta acapara la actividad de los clubes argentinos en copas internacionales, pero aún no hay novedades.

Muchos nombres se deslizaron, varios fueron autodesmentidos por quienes lo brindaron, otros siguen en el tintero con el fin de descartar o mantener opciones y así de intrigante mantiene el mundo "Xeneize" al periodismo y sus hinchas. Recordemos que actualmente Mariano Herrón comanda las filas de forma interina en lugar de Hugo Ibarra, que llegó bajo esa misma carátula.

En esta oportunidad, vamos a conocer un poco más en profundidad con respecto a José Néstor Pékerman, 4el candidato no tan mencionado pero que según varios medios está en la lista que Juan Román Riquelme posee. Para ser más precisos, el mayormente reconocido como entreanador de selecciones no dirige un club desde hace mucho tiempo.

¿Cuándo fue la última vez que José Néstor Pékerman fue director técnico de un club?

José Néstor Pekerman fue director técnico por última vez de un club en 2009, cuando comandó las filas de Tigres UANL pero dejando el siguiente dato que no es llamativo: Además de los "Felinos", solamente estuvo al frente de Toluca entre 2007 y 2008, por lo que son tres años apenas de carrera en el día a día de una institución. El balance total entre ambos conjuntos fue de 48 partidos, 18 victorias, mismo número de empates y 12 derrotas con un 50% de efectividad.

Eso no acredita que fuera o no alguien capacitado para dirigir a un club como Boca, principalmente porque el hombre de Villa Domínguez supo armar grandes equipos con juveniles y hasta incluso de adultos, siendo tricampeón del Mundial Sub 20 en 1995, 1997 y 2001 con Argentina, además de levantar el Sudamericano Sub-20 1997, los Juegos Panamericanos 1995 y el Torneo Esperanzas de Toulon 1998.

Cuando estuvo al frente de las selecciones mayores, forjó una de las mejores generaciones de jugadores en Colombia, llegando a cuartos de final del Mundial de Brasil 2014 (mismo resultado con Argentina en 2006), octavos en Rusia 2018, cuartos de Copa América 2015 y tercer puesto en la Copa Centenario 2016. El hombre de 73 años viene de finalizar su breve etapa como seleccionador de Venezuela, sumando cinco victorias, una igualdad y cuatro derrotas, con renuncia por diferencias con la comisión directiva.