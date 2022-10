Gimnasia vs Boca fue suspendido por incidentes en las afueras del Estadio Juan Carmelo Zerillo. ¿Cuándo podría reanudarse el partido?

¿Cuándo podría jugarse el partido de Gimnasia vs Boca?

Tras incidentes entre la policía y los hinchas locales que no pudieron ingresar al Estadio Juan Carmelo Zerillo, el encuentro entre Gimnasia y Boca por la fecha 23 de la Liga Profesional fue suspendido.

Ante esta situación, todos se preguntan cuándo podría reanudarse el cotejo, que debido al ajustado calendario no queda mucho margen para que se pueda llevar a cabo.

El Xeneize y el Lobo son dos de los equipos que luchan por el título y hoy se jugaban un partido clave en la recta final del certamen. Sin embargo, hubo de todo menos fútbol.

¿Cuándo podría jugarse el partido de Gimnasia vs. Boca?

Una de las opciones más viables podría ser que el partido se pase para mañana, viernes 7, a puertas cerradas, y que el partido de Boca del domingo 9 ante Aldosivi se traslade al lunes 10, lo cual significaría que el choque del miércoles 12 frente a Sarmiento debería pasarse para el jueves 13. De todas maneras, aún no hay nada confirmado.

Boca NO quiere jugar el viernes por la mañana, ya que tiene alrededor de dos horas y media de viaje para llegar a Capital Federal, y otras dos horas y media para regresar a La Plata, por lo que no tendría tiempo para descansar. A la noche tampoco le serviría, ya que no tendría un mínimo de 48 horas entre este encuentro y el del domingo ante Aldosivi.