En el estadio Juan Carmelo Zerillo, en condición de visitante por el partido correspondiente a la fecha 11 de la Liga Profesional, River empató 1 a 1 contra Gimnasia y Esgrima de La Plata por los goles de Ignacio Fernández y Rodrigo Castillo, y de esta manera sigue sin ganar fuera de su casa.

Una vez finalizado el encuentro, el mismo Castillo, autor del tanto del empate del Lobo cerca del final del juego, habló con la transmisión oficial de ESPN Premium y allí además de hacer un análisis de su equipo, confesó que no quiso gritar gol, ya que tuvo un paso por las inferiores del Millonario.

“Sinceramente mi idea era no gritar al gol, pero tampoco pedir disculpas porque no llegué a debutar, por ahí no me conocen mucho. Mi idea era no gritarlo”, comenzó el delantero dialogando con ESPN, afirmando que no quiso gritar su gol, y por eso su festejo fue medido.

Y agregó sobre el desahogo de darle el empate agónico a su equipo: “Después por cómo se dio el partido, que veníamos perdiendo y lo empatamos sobre el final me salió el grito de gol normal de un delantero. Siempre le tengo respeto al club que me abrió las puertas”.

Rodrigo Castillo en su paso por River.

El paso de Rodrigo Castillo por River

El delantero de 25 años oriundo de Venado Tuerto, que en 2019 llegó a jugar en la Reserva del Millonario, permaneció en el club durante un año, ya que llegó en 2018 luego de que Héctor Scocco, padre de Ignacio que en ese momento jugaba en River, lo vio y le consiguió una prueba.

“Consiguió mi número de teléfono, se contactó con mi papá y le dijo si quería venir a probarme a River“, contó Castillo tiempo atrás en una entrevista con la página oficial de River, en la que explicó cómo se dio su llegada al elenco de Núñez cuando era delantero de Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto.

Además, durante este período en el Millonario, el delantero llegó a entrenar con el primer equipo, donde fue dirigido por Marcelo Gallardo. En la misma nota, Castillo comentó el consejo que le dio el entrenador: “Me dijo que si tenía la posibilidad en la jugada, meta algún pase filtrado”.

En enero del 2020, tras quedarse con el pase en su poder, el delantero recaló en la Reserva de Unión de Santa Fe, donde no llegó a debutar en primera, y desde allí llegó a Gimnasia de La Plata en 2022. En el medio, tuvo un paso a préstamo por Deportivo Madryn, para luego regresar y convertirse en una piezas clave para Marcelo Méndez.