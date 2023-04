Los problemas en Boca no cesan y el lateral izquierdo no es la excepción: es que sumado a la lesión de Frank Fabra, el bajo rendimiento demostrado por Agustín Sández en su reemplazo no es el mejor y el VAR lo salvó de una expulsión ante San Lorenzo.

En este escenario, los hinchas comenzaron a pedir minutos para Valentín Barco, el "3" de la Reserva. A continuación, repasá el lugar que ha tenido el joven defensor en la máxima categoría del "Xeneize".

+ ¿Cuántos partidos jugó Valentín Barco en la primera división de Boca?

Desde su llegada a la institución, Valentín Barco sólo ha jugado 3 partidos en la primera de Boca Juniors: ante Unión, Banfield y San Lorenzo, todos ellos en el marco de la Liga Profesional 2021. En total, ha sumado 205 minutos (dos partidos y medio completos), donde recibió una amonestación.

+ ¿Hasta cuándo tiene contrato Valentín Barco en Boca?

Recientemente, el lateral izquierdo de la categoría 2004 del "Xeneize" extendió su vínculo contractual con Boca hasta el 31 de diciembre del 2024, luego de muchas especulaciones sobre su futuro por su escasa participación junto al plantel profesional.

De hecho, durante el verano el club rechazó una ofera de casi cuatro millones de euros del Getafe por la ficha del defensor. ¿Tendrá su lugar tras los inconvenientes de Fabra y Sández?

+ La patada de Agustín Sández que generó enojo entre los hinchas de Boca: