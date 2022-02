"Yo me lesioné jugando para la Selección Colombia y nadie me respondió. Tantos años le entregué al futbol para que apenas tenga una lesión y me dejen al olvido. Me abandonaron los de la Federación Colombiana de Fútbol, porque yo me lesioné jugando la Copa América de 2004 en Perú. Además, en Deportes Tolima también me soltaron la mano porque en ese entonces era parte del club", contó Arley Dinas en diálogo con Infobae.

Y contó su historia de superación: cómo pasó de ser refuerzo top de Boca a trabajar en una ladrillera y no poder caminar con normalidad.

Con 47 años y una gran carrera en la espalda, Dinas hoy trabaja "manejando una ladrillera en Cali, donde se hacen ladrillos" y asegura: "Al futbol lo dejé prácticamente a un lado".

Es que, tras llegar como un refuerzo de renombre a Boca tras la era Bianchi, el Maestro Tabárez le dio pocas chances de jugar, estuvo dos años en Tolima, sufrió una dura lesión en la rodilla derecha y debió abandonar su vida de futbolista.

De jugar en Boca y en la Selección a trabajar en una ladrillera y no poder caminar con normalidad

“Cuando juegas al fútbol te rodean muchas personas que son amigos del bolsillo, del dinero. Pero después desaparecen cuando algo te pasa", confesó Arley Dinas desde Cali, donde hoy vive. Además, contó con voz apagada: "Me recuperé para ser una persona normal, pero ya no puedo patear con la pierna derecha porque se me sale el hueso. No puedo caminar normal. Tengo que recargar todo el peso sobre la pierna izquierda".

Por otra parte, el defensor contó cómo se desenamoró del deporte que lo volvía loco de chico: "Tengo dos hijos, una mujer y un varón, a quienes mantener. Salí por mis propios medios adelante sin la ayuda de nadie. Quedé tan decepcionado que ni miro partidos".

Y cerró: "Al comienzo fue muy difícil manejar la situación del retiro. Estaba acostumbrado a una vida de lujo y de repente, de un día para el otro, me quedé sin nada".